QS大學排名港大列21位創新高 4大排名升 國際聲譽跌

QS指本港大學對國際研究人員及學生仍有吸引力。(資料圖片)

世界大學成績表放榜，國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds(QS)公布，7所排名較前的本港大學中，4所排名更上一層樓，帶頭的港大相隔1年，再創排名新高，列全球21位，中大也升至38位，創近十年多最佳成績；不過「三大」之一的科大則再度下滑，由34位下跌至40位，但科大於研究範疇是本港大學中排名最高，列全球20名。排名報告指，本港大學排名結果正面，惟於僱主和學術界國際聲譽下降，可能受國際審查(international scrutiny)影響，成獨特的警號。

去年本港7上榜大學排名4下跌，今年則相反，港大(21位)、中大(38位)、理大(65位)、浸大(281)均錄上升；科大(40位)、城大(54位)及嶺大(601至650位)則下跌。其中理大於研究方面顯著改善，帶動排名繼去年66位再攀上一位、創新高。QS指，本港上榜大學中，當中6所大學的研究引用次數均有所上升，平均提升22位，浸大跌5位，形容本港大學因研究影響力大放異彩。

提到，本港所有大學於學術界及僱主聲譽錄下跌。QS高級副總裁Ben Sowter表示，本港大學今年排名結果總體正面，但同時觀察到國際審查可能影響於學術界和僱主間的聲譽，他認為本港高等教育毋庸致疑在培育教國際人才、引領高端醫學、科技和科學仍然領先，建議透過加強合作研究及改善國際聲譽。QS補充，本港院校國際聲譽下跌輕微，於僱主方面跌幅較明顯，建議院校加強與全球僱主接觸和合作。

坊間憂慮本港正面臨人才流失，QS指，排名以「國際化」標準反映本港院校吸引人才的能力，今次排名結果中好壞參半，於國際教師比例4所平均下跌3名，2所則平均提升9位，1所無升跌；國際學生比例則3所平均升21位，4所平均跌4位；但整體而言顯示本港研究人員及學生亦屬多元化，並提到疫情也相當影響國際學生流動性。

各家院校回應排名，港大指，確信實踐未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學可提升國際間聲譽。中大指，排名創十多年來最佳成績，尤其於「國際教師比例」一項獲滿分；排名自2019年逐年提升，突顯大學近年研究、學生體驗及國際化方面有進步。浸大及科大回應指，會持續提升教研表現。

北京清華躋身頭15位

QS今年檢視100個地點逾1,400所大學，規模有史以來最大，反映2016年至2020間各院校論文引用次數、教師和顧主意見等表現。比較國際排名，麻省理工連續11年世界第一，劍橋及史丹福分別第二及第三。亞洲區最佳大學繼續是新加坡國立大學，連續第五年排世界11，而新加坡南洋理工大學則排19位；內地方面亦取得佳績，北京大學(12)和清華大學(14)躋身全球前15位，均是最佳紀錄。