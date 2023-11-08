QS2024年亞洲大學排名出爐 北大蟬聯第一 港大升兩位列第二

國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）今日(8日)公布「2024年亞洲大學排名」結果。北京大學連續兩年蟬聯第一，香港大學緊隨其後。今年香港共有10間大學上榜，其中4間大學名列排名20之內。香港大學位列第2，較去年上升2位；香港中文大學亦由去年的第12位，躍升至今年的第10位。香港科技大學今年下跌一位，排名15。另外，香港都會大學首次上榜，在800多所大學中位列700多。

港10大學上榜 5間排名上升 「2024年亞洲大學排名」今日公布結果，QS按照學術聲譽、僱主評價、論文引用率以及國際研究網絡等11項指標評分，選出來自亞洲的頂尖大學，今年共856間來自全球25個國家或地區的大學上榜，為歷年之冠。整體結果，今年內地有4間大學打入十大，北京大學連續兩年蟬聯第一，清華大學則並列第四。香港大學繼較去年上升兩位打入三甲，位列第二。而新加坡國立大學則緊隨其後排第三。 香港方面，今年香港共有10間大學上榜，5間大學排名較去年上升。其中香港大學名列第2，較去年上升兩位；香港中文大學亦由去年的12位，上升至今年的10位。其中香港城市大學的排名升幅最大，由去年的23位，躍升至今年的17位。香港理工大學及香港浸會大學排名亦有上升，分別位列23及64位。香港科技大學則位列15，較去年輕微下跌一位。另外，香港都會大學則首次上榜，位列701至750。自資院校方面，香港樹仁大學及香港恆生大學分別位列351至400，以及601至650。