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2023-11-08 21:38:38

QS2024年亞洲大學排名出爐 北大蟬聯第一 港大升兩位列第二

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港大在「2024年亞洲大學排名」中重返三甲排第二。(鍾式明攝)

港大在「2024年亞洲大學排名」中重返三甲排第二。(鍾式明攝)

國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）今日(8日)公布「2024年亞洲大學排名」結果。北京大學連續兩年蟬聯第一，香港大學緊隨其後。今年香港共有10間大學上榜，其中4間大學名列排名20之內。香港大學位列第2，較去年上升2位；香港中文大學亦由去年的第12位，躍升至今年的第10位。香港科技大學今年下跌一位，排名15。另外，香港都會大學首次上榜，在800多所大學中位列700多。

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港10大學上榜  5間排名上升

「2024年亞洲大學排名」今日公布結果，QS按照學術聲譽、僱主評價、論文引用率以及國際研究網絡等11項指標評分，選出來自亞洲的頂尖大學，今年共856間來自全球25個國家或地區的大學上榜，為歷年之冠。整體結果，今年內地有4間大學打入十大，北京大學連續兩年蟬聯第一，清華大學則並列第四。香港大學繼較去年上升兩位打入三甲，位列第二。而新加坡國立大學則緊隨其後排第三。

香港方面，今年香港共有10間大學上榜，5間大學排名較去年上升。其中香港大學名列第2，較去年上升兩位；香港中文大學亦由去年的12位，上升至今年的10位。其中香港城市大學的排名升幅最大，由去年的23位，躍升至今年的17位。香港理工大學及香港浸會大學排名亦有上升，分別位列23及64位。香港科技大學則位列15，較去年輕微下跌一位。另外，香港都會大學則首次上榜，位列701至750。自資院校方面，香港樹仁大學及香港恆生大學分別位列351至400，以及601至650。

港大學「研究產出」稍不足

QS表示，香港有5所大學在排名中上升，是亞洲進步最大的地區之一。不過，QS亦指出本地大學在「研究產出」方面略遜一籌，香港只有城大和科大打入百大，分別排名第38及97，報告更形容科大排名是「急跌」。「學術聲譽」方面，香港有3間大學位列20名之內；惟在「僱主評價」方面，則未有大學打入首30名之內，香港大學位在此指標中位列32。

QS高級副總裁Ben Sowter表示，本港大學的學術影響力表現出眾，但在研究產出方面則稍嫌不足。他指，通過加強國際研究合作，以及招聘頂尖學術人員，可有效彌補其輕微差距。他又表示，香港具國際及多元的特色，對世界各地學者和學生依然具有強大吸引力。

惟Ben Sowter指出，國際教師和學生的比例呈下降趨勢，顯示大學管理層和政策制定者需要集中精力，加強香港作為世界最佳求學勝地的地位，以保持香港國際舞台上的競爭優勢。

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