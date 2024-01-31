Ray Online｜中東旅客指香港未能配合飲食　梁熙倡推動清真認證飲食發展旅遊

文化體育及旅遊局局長楊潤雄喺立法會大會回應口頭質詢，提到喺2014至2019年，每年有大約14萬至19萬中東訪港旅客，佔整體旅客嘅大約0.3%，同埋佔非內地遊客嘅大約1.3%。而2020年至2022年疫情期間，中東訪港旅客大跌至2021年嘅大約300人次，同埋2022年大約2,800人次。喺上年，中東訪港旅客人次回升去到大約58,500，佔整體旅客嘅大約0.2%，同埋佔非內地遊客嘅大約0.8%。

政府近年積極發展中東市場，吸引中東旅客方面，民建聯立法會議員梁熙提到，唔少中東旅客因為香港配合唔到清真飲食需要，而唔選擇嚟香港旅遊，佢建議推動清真認證飲食發展旅遊。

梁熙關注會否訂立中東旅客KPI

不過，梁熙覺得中東訪港旅客只佔整體旅客大約0.2%並唔理想，佢提到中東旅客市場龐大，當地人均GDP係世界人均GDP嘅3倍。佢舉例話東南亞每逢暑假就迎嚟大量中東旅客，一住就住兩三個月，但香港似乎缺乏呢方面嘅市場，佢關注政府會唔會訂立KPI(關鍵績效指標)評估中東旅客嘅增長。梁熙引述旅遊發展局嘅資料，全港只有80幾間清真認證餐廳，關注會唔會推行官方嘅清真飲食認證措施，幫助穆斯林旅客應付飲食需要。

楊潤雄回應話食環署並唔負責處理清真飲食認證，而香港回教信託基金總會已經根據伊斯蘭教法同程序，認證唔少香港嘅食肆。同屬民建聯嘅議員林琳就唔係好滿意答覆，仲特意用英文發言，提到如果中東旅客唔係身處熱門旅遊地區，例如尖沙咀、中環，就好難搜尋到適合穆斯林旅客嘅餐廳，認為政府措施方便唔到旅客呀。