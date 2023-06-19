Ray Online｜中電推動樂齡科技 助長者用手機搵車睇場刊

隨著科技發展，社會更趨數碼化，人人生活都機不離手，老友記都唔例外。中電早前推出「和您一起過節 – 樂遊無限」，中華電力總裁蔣東強(TK)、勞工及福利局局長孫玉菡、東華三院第四副主席蔡加怡同一班中電義工，同超過160名參加活動嘅老友記運用所學，於戲曲中心睇粵劇，齊齊利用手機睇場刊，之後更用手機點餐、玩線上環保遊戲，實行全日活動數碼化。
蔣東強話，活動名叫樂遊無限，係希望老友記可以無障礙地樂遊數碼社區，相信活動能令老友記體驗到數碼科技帶來嘅便利，從容地與數碼社會接軌。佢仲話，一班老友記利用手機自拍，互相傳送相片，又純熟地使用二維碼、交通程式搵乘車路線，真係好精靈。孫局長都讚老友記與時並進，又話希望更多機構同政府一齊，推動樂齡科技。
82歲婆婆轉「型」用智能電話
82歲嘅楊玉意話，自己一直用開「阿婆電話」，即係舊式按掣手機，從來無諗過自己會轉「型」用智能電話。佢一開始時手足無措，頓時失去信心，唔多想用智能電話，其後透過活動嘅數碼課堂慢慢學習，中電義工更從旁耐心指導，讓佢重拾信心，由不可能變成可能。楊婆婆雀躍表示稍後仲會嘗試與遠在加拿大嘅女兒同親友聯繫。
中電「和您一起過節 – 樂遊無限」活動，加入數碼科技元素，同東華三院合作，為獨居及雙老長者舉辦數碼科技工作坊，教佢哋使用手機應用程式，例如：手機攝影、圖片編輯、溝通軟件、公共交通程式等，仲安排連串簡單任務，等佢哋遊走社區，學以致用，令佢哋更有信心同社會重新連繫起來。