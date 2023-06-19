Ray Online｜中電推動樂齡科技 助長者用手機搵車睇場刊

勞工及福利局局長孫玉菡(左二)、中華電力總裁蔣東強(右二)、東華三院第四副主席蔡加怡(右)以及參加者楊婆婆一同為「和您一起過節 – 樂遊無限」主持啟動儀式。

隨著科技發展，社會更趨數碼化，人人生活都機不離手，老友記都唔例外。中電早前推出「和您一起過節 – 樂遊無限」，中華電力總裁蔣東強(TK)、勞工及福利局局長孫玉菡、東華三院第四副主席蔡加怡同一班中電義工，同超過160名參加活動嘅老友記運用所學，於戲曲中心睇粵劇，齊齊利用手機睇場刊，之後更用手機點餐、玩線上環保遊戲，實行全日活動數碼化。

蔣東強話，活動名叫樂遊無限，係希望老友記可以無障礙地樂遊數碼社區，相信活動能令老友記體驗到數碼科技帶來嘅便利，從容地與數碼社會接軌。佢仲話，一班老友記利用手機自拍，互相傳送相片，又純熟地使用二維碼、交通程式搵乘車路線，真係好精靈。孫局長都讚老友記與時並進，又話希望更多機構同政府一齊，推動樂齡科技。