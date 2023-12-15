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2023-12-15 15:10:41

Ray Online｜何君堯倡「組合拳」改善的士司機待遇 設最低月薪3萬 起錶加到呢個數？

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何君堯倡「組合拳」改善的士司機待遇 (何君堯FB/資料圖片)

何君堯倡「組合拳」改善的士司機待遇 (何君堯FB/資料圖片)

立法會周四（14日）三讀通過引入「的士司機違例記分制」的草案，的士司機如果觸犯濫收車費、兜路和拒載等將被記分，兩年內罰滿15分可被停牌3個月，法例將會9個月後生效，自由黨航運交通界立法會議員易志明認為新安排嚇怕大量司機，恐怕會釀成退車潮。支持草案的選委界立法會議員何君堯致函運輸及物流局局長林世雄，指除了懲罰，同時也要有「組合拳」措施改善的士司機的待遇，讓他們有「滿足感」，他建議的士司機最低工資不少於3萬。

 

何君堯倡「組合拳」改善的士司機待遇 (何君堯FB)

何君堯倡「組合拳」改善的士司機待遇 (何君堯FB)

「的士司機也是人，有尊嚴」

何君堯在信中指，他雖然支持加重針對違規的士司機罰則的草案，但指的士司機的違例情況是冰封三尺非一日之寒，認為「的士司機也是人」，與大眾一樣也有尊嚴，又指有的士司機違規違例可歸咎於低收入、工時長、工作環境差和沒有獲得感和滿足感。

建議容許禁區上落客 但不得停留

何君堯建議為的士司機設立最低工資，每月不少於3萬，做法可以從目前車資作出調整，起錶由現時27元加至40元，之後每跳收4元，強調香港在現時先進城市仍是收費最低。他又建議設車租上限，每更車租不能高於500元。他也建議限制的士車齡不得超過5年，以免市面出現「老、舊、臭」的的士，和建議容許的士在禁區上落載客但不得停留。

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