Ray Online｜何君堯創辦慈善團體發布新書　冀以生命影響生命

立法會議員何君堯創辦嘅慈善團體「匯蝶公益」今日舉行新書發布會，《一人一故事》（第五期）收錄咗36位老友記同2位年輕人嘅人生篇章。何君堯希望透過呢啲無論係平凡定係傳奇嘅故事，以生命影響生命。

56歲嘅宣希文係新書收錄嘅其中一個故事，佢出席記者會，分享人生中最難忘嘅經歷莫過於喺新冠疫情期間參加義工服務。佢回想當時喺新聞見到何君堯嘅緊急呼籲，急需眾多義工幫護老院分擔日間雜務。嗰一晚，宣希文一直掛心住嗰啲急需幫助嘅長者，輾轉反側瞓唔到。去到第二朝即刻報名，開始咗為期個幾月嘅義工工作。宣希文當時被分配去葵芳嘅一間頤養院，每星期工作6日，每日大概8個半鐘。宣希文總結呢段經歷唔只係難忘嘅過去，更加係一場心靈洗禮之旅。