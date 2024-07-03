香港生育率全球最低，政府呼籲市民「有仔趁嫩生」，不過新民黨立法會議員何敬康就覺得唔係講咁易，仲重演電影《賭俠》拍咗一條模擬片段，用電腦分析唔同年齡孕婦嘅流產率。

何敬康喺社交網站拍片，首先提到澳門鼓勵生育嘅宣傳片，覺得官員太離地，唔係一兩句口號就推動到生育。片中寫住「模擬片段，如有雷同實屬巧合」，由何敬康飾演生育大使「侯敬康」，佢喺片段中嘅聲音經特別處理「喂，你有冇睇過隔離條片，咁嘅片都拍得出嚟。我而家話畀你聽，你快啲幫我諗一條絕橋出嚟，唔使我教你呀話，『人是要靠自己的』」，係扮演電影《鼠膽龍威》嘅經典對白「人一定要靠自己」。