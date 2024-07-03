香港生育率全球最低，政府呼籲市民「有仔趁嫩生」，不過新民黨立法會議員何敬康就覺得唔係講咁易，仲重演電影《賭俠》拍咗一條模擬片段，用電腦分析唔同年齡孕婦嘅流產率。
何敬康喺社交網站拍片，首先提到澳門鼓勵生育嘅宣傳片，覺得官員太離地，唔係一兩句口號就推動到生育。片中寫住「模擬片段，如有雷同實屬巧合」，由何敬康飾演生育大使「侯敬康」，佢喺片段中嘅聲音經特別處理「喂，你有冇睇過隔離條片，咁嘅片都拍得出嚟。我而家話畀你聽，你快啲幫我諗一條絕橋出嚟，唔使我教你呀話，『人是要靠自己的』」，係扮演電影《鼠膽龍威》嘅經典對白「人一定要靠自己」。
片中仲有扮演另一套電影《賭俠》用電腦分析啤牌出現機率，新民黨大埔區社區發展主任劉文杰扮演數據分析員，電腦分析結果顯示25至35歲孕婦有15%流產、41歲以上有30%流產、45歲以上有40%流產。「數據分析員」話「老細，我諗到啦！有仔趁嫩生！你諗吓，我哋25歲開始生仔，全香港乜都唔做，全部一齊生仔， 700萬人一齊生仔。20幾年啫，我哋人口可以去到7,000萬，10倍呀！係10倍！」
生育大使指「25歲開始生仔！」
「侯敬康」聽到就笑「同我25歲開始生仔！」其實何敬康同劉文杰都未做爸爸，呢個時候就請嚟有經驗人士、新民黨主席葉劉淑儀「本色出演」，飾演返佢本人問「你哋兩個喺到做乜鬼？」知道佢哋用數據分析生仔，葉劉就話「分析乜都冇用啦，我都係39歲先生」。
其實呢條片係想討論「有仔趁嫩生」同埋數據生育嘅話題，葉劉話事實上好難有仔趁嫩生，睇香港數據顯示，79%嘅25至29歲女性未結婚，「婚都未結，點生？」。佢提到去到三、四十歲先想做父母，係好想有嘅小朋友，生咗出嚟會特別照顧得好，呼籲醫務衞生局局長盧寵茂應該幫助成熟嘅父母。