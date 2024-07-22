Ray Online｜何永賢小時被認錯男生　大學長髮照片曝光

一頭短髮示人嘅房屋局局長何永賢，接受馬會訪問嗰陣提到中一畀班主任認錯以為係男仔，不過係因為佢個名比較男性化。

何永賢話中一嗰陣，班主任派試卷，一度錯估佢係個男同學。佢話哥哥用「永」字輩，當年因為生仔之前都唔會知道個胎嘅性別，爸爸就改咗個比較中性嘅名「永賢」，何永賢話幾鍾意個「賢」字，因為代表賢淑、賢德。唔通係因為男性化嘅名，造就今日嘅短髮形象？何永賢話由大學去到投身社會初期，都係以長髮示人，最長留到落腰。去到生小朋友嗰陣先斷然剪短頭髮，點知一剪就愛上，長唔返啦。