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2024-07-22 12:52:07

Ray Online｜何永賢小時被認錯男生　大學長髮照片曝光

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Ray Online｜何永賢小時被認錯男生　大學長髮照片曝光

Ray Online｜何永賢小時被認錯男生　大學長髮照片曝光

一頭短髮示人嘅房屋局局長何永賢，接受馬會訪問嗰陣提到中一畀班主任認錯以為係男仔，不過係因為佢個名比較男性化。

何永賢話中一嗰陣，班主任派試卷，一度錯估佢係個男同學。佢話哥哥用「永」字輩，當年因為生仔之前都唔會知道個胎嘅性別，爸爸就改咗個比較中性嘅名「永賢」，何永賢話幾鍾意個「賢」字，因為代表賢淑、賢德。唔通係因為男性化嘅名，造就今日嘅短髮形象？何永賢話由大學去到投身社會初期，都係以長髮示人，最長留到落腰。去到生小朋友嗰陣先斷然剪短頭髮，點知一剪就愛上，長唔返啦。

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何永賢形容自己充滿好奇心、貪玩、鬼馬，佢最喜歡嘅金庸武俠小說角色係《射雕英雄傳》嘅黃蓉，因為佢好聰明，好靈活應對問題。至於卡通人物，何永賢就鍾意多啦A夢嘅可愛同鬼馬，亦鍾意佢可以解決任何難題嘅諗法，「其實人生行到好多位置，工作同生活都有難題，記住、諗諗百寶袋，總有方法可以解決。」

何永賢做咗30年建築師，佢話當年諗過讀生物科學，但中三上生物堂劏牛眼，「眼睛向上，有眼睫毛嘅牛眼望住我嘅一幕」，手震令佢知道自己唔會行從醫之路，而建築系感覺有藝術性及科學性，所以吸引咗她。

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李家超鼓勵「Be Yourself」

至於加入問責班子，佢話好快做咗呢個決定，只係考慮想做定係唔想做、有能力做定係無能力做。佢透露加入問責班子之前，見行政長官李家超，對方同佢講咗一句「Be Yourself」，令佢充滿信心，相信佢擁有一啲才能係社會需要嘅，或者可以將個人能力貢獻社會。

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