Ray Online｜倡藉睇黃鴨潮辦蘇軾綵燈會　楊永杰：捉到鹿要識脫角

兩隻巨型橡皮黃鴨上周開始在維港展出，連日來掀起賞鴨潮。今日(14日)在立法會會議上，議員楊永杰就以「賞鴨潮」為例提口頭質詢，認為當局應「捉到鹿要識脫角」，舉辦更多以本地故事題材及中國故事題材為主題的水上藝術裝置作品和項目，以吸引遊客，譬如參考內地秦淮燈會的形式在農曆新年等節日舉辦水上燈會，又建議可主辦北宋文學家蘇軾為主題的水上綵燈會等。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，所有建設性提議都會考慮。

「會否有 老夫子、麥嘜等題材水上藝術裝置」

楊永杰指，黃鴨兩度在港掀起「賞鴨潮」，認為局方應考慮與本地藝術家或團體合作，製作以老夫子、麥嘜、Chocolate Rain等本地故事題材及中國故事題材為主題的水上藝術裝置作品，定期在港水域展出，以說好香港故事和中國故事，又指應參考內地秦淮燈會的形式，在農曆新年、元宵及中秋節等節日舉辦水上燈會等。