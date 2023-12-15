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2023-12-15 17:13:05

Ray Online｜假冒入境處人員電騙「限制你出入境」 處長郭俊峯都收到？

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為宣傳反詐騙電話，連入境處處長郭俊峯都粉墨登場拍攝宣傳片，呼籲市民保持警惕，主動核實來電者的身份。

為宣傳反詐騙電話，連入境處處長郭俊峯都粉墨登場拍攝宣傳片，呼籲市民保持警惕，主動核實來電者的身份。

入境處是其中一個詐騙電話被假冒最多的政府部門之一，不少市民都曾接收「入境處人員」以預錄語音形式來電。為宣傳反詐騙電話，連入境處處長郭俊峯都粉墨登場拍攝宣傳片，呼籲市民保持警惕，主動核實來電者的身份。

片中郭俊峯在辦公室內收到來電，錄音內容是「入境事務處通知，今日開始限制你出入境，查詢原因請按9字」，然後通話轉駁至以普通話訛稱為入境處的人員，郭俊峯遂表露身份：「我係入境處處長，你知唔知假冒公職人員係嚴重罪行，後果可以好嚴重㗎！」對方見事敗後掛線，郭慨嘆連處長都會收到偽冒入境處的詐騙電話。

為宣傳反詐騙電話，連入境處處長郭俊峯都粉墨登場拍攝宣傳片，呼籲市民保持警惕，主動核實來電者的身份。 為宣傳反詐騙電話，連入境處處長郭俊峯都粉墨登場拍攝宣傳片，呼籲市民保持警惕，主動核實來電者的身份。 為宣傳反詐騙電話，連入境處處長郭俊峯都粉墨登場拍攝宣傳片，呼籲市民保持警惕，主動核實來電者的身份。 為宣傳反詐騙電話，連入境處處長郭俊峯都粉墨登場拍攝宣傳片，呼籲市民保持警惕，主動核實來電者的身份。 為宣傳反詐騙電話，連入境處處長郭俊峯都粉墨登場拍攝宣傳片，呼籲市民保持警惕，主動核實來電者的身份。 入境處強調，職員只會因應個別情況致電市民，以處理市民於轄下公共服務的申請。市民接獲可疑來電時，必須保持警惕，應該小心謹慎，主動核實來電者的身份，切勿輕信來電者及隨意透露個人資料。 入境處強調，職員只會因應個別情況致電市民，以處理市民於轄下公共服務的申請。市民接獲可疑來電時，必須保持警惕，應該小心謹慎，主動核實來電者的身份，切勿輕信來電者及隨意透露個人資料。 如市民未有選用「預約提示服務」，入境處不會以預錄語音形式致電市民，不會將電話轉駁至其他本地及境外機關並要求接聽人提供個人資料。 市民如若有疑問，可以致電入境處查詢熱線2824 6111或發送電郵enquiry@immd.gov.hk 與入境處人員聯絡，確保錢財不會落入騙徒手中。 市民如若有疑問，可以致電入境處查詢熱線2824 6111或發送電郵enquiry@immd.gov.hk 與入境處人員聯絡，確保錢財不會落入騙徒手中。

入境處稱一直十分關注騙徒訛稱入境處人員致電市民的電話騙案，手法包括預錄語音形式致電市民，其後將通話轉駁至訛稱為入境處或境外執法機關的人員，要求接聽人提供個人資料、銀行戶口及密碼等敏感資料；或在對話中會主動向他們提供現職入境處人員的姓名、職銜、聯絡方式及辦事處地址等，並着他們可親身前往該辦事處或致電查證其身份，以增加其可信性。

沒選用「預約提示服務」 不會以預錄語音致電

入境處強調職員只會因應個別情況致電市民，以處理市民於轄下公共服務的申請。市民接獲可疑來電時，必須保持警惕，應該小心謹慎，主動核實來電者的身份，切勿輕信來電者及隨意透露個人資料。如市民未有選用「預約提示服務」，入境處不會以預錄語音形式致電市民，不會將電話轉駁至其他本地及境外機關並要求接聽人提供個人資料。市民如若有疑問，可以致電入境處查詢熱線28246111或發送電郵[email protected] 與入境處人員聯絡，確保錢財不會落入騙徒手中。

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