Ray Online｜假冒入境處人員電騙「限制你出入境」 處長郭俊峯都收到？

入境處是其中一個詐騙電話被假冒最多的政府部門之一，不少市民都曾接收「入境處人員」以預錄語音形式來電。為宣傳反詐騙電話，連入境處處長郭俊峯都粉墨登場拍攝宣傳片，呼籲市民保持警惕，主動核實來電者的身份。

片中郭俊峯在辦公室內收到來電，錄音內容是「入境事務處通知，今日開始限制你出入境，查詢原因請按9字」，然後通話轉駁至以普通話訛稱為入境處的人員，郭俊峯遂表露身份：「我係入境處處長，你知唔知假冒公職人員係嚴重罪行，後果可以好嚴重㗎！」對方見事敗後掛線，郭慨嘆連處長都會收到偽冒入境處的詐騙電話。