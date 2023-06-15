Ray Online｜內地男小紅書分享獲一哥蕭澤頤贈親筆簽名相

內地網民在小紅書分享收到港警一哥蕭澤頤回信，還有親筆簽名相。(小紅書截圖)

事關有內地網民「新丁的奇洛李維斯回信」在小紅書發帖，分享他幫一位上海的粉絲寫信給港警一哥蕭澤頤，竟得到對方回信並附上親筆簽名照片。該內地網民說：「雖然作為一名多年的香港影視迷，對港警和港產警匪片有著很深情意結，但是寫信給港警真實人物還是第一次」，沒想到竟然有回音。

相信對不少粉絲來講，都想收到偶像的回信。近日有內地網民在社交網表示，收到香港警務處長蕭澤頤回信，最為驚喜是，信中蕭澤頤還附上疑似親筆簽名相，惹起網民熱議。

早有小紅書網民分享收信

根據Ray睇到該內地網民分享圖片，信中蕭澤頤「本人衷心感謝閣下對香港警察的支持，並應閣下所求，隨函附上簽名照片，以供存念。」一哥在文末還祝福粉絲：「諸事順適，身體健康！」

帖文一出，Ray馬上翻查小紅書的帖文，發現原來早有內地網民分享得到蕭澤頤的回信，信中的蕭澤頤寫：「我也感謝你對香港警察在維護香港社會穩定的認同」，稱港警會繼續以「忠誠勇毅 心繫社會」的精神和情懷，維護國家安全、維持治安、保護市民的生命及財產安全，達到「社會繁榮穩定，市民得以安居樂業，繼績為『一國兩制』的行穩致遠作出貢獻」。

香港網民：應 出埋簽名閃咭

有關蕭澤頤回信的帖文，雖然在小紅書中獲得網民高度的回應，但在香港常用的社交網上，網民看法並不完全一樣，有人笑言應該要「出埋簽名閃咭」、亦有人質疑蕭澤頤為何「要用繁體字唔用簡體字」。