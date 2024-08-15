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2024-08-15 19:11:34

Ray Online｜再有議員被「李慧琼」託轉賬過數　鄧家彪反客為主令騙徒交出資料

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鄧家彪原來都收到「李慧琼」託佢過數嘅訊息。(資料圖片)

鄧家彪原來都收到「李慧琼」託佢過數嘅訊息。(資料圖片)

騙徒手法層出不窮，繼選委界立法會議員吳傑莊話收到「李慧琼」借錢請求之後，另一議員、工聯會鄧家彪亦話星期日都收過「李慧琼」嘅詐騙訊息，佢仲反客為主令到騙徒交出銀行收款賬戶同收款人地址等資料。

▼鄧家彪同「李慧琼」嘅足本對話▼

鄧家彪收到「李慧琼」託佢過數之後，喺網上公開足本對話內容。(鄧家彪FB) 鄧家彪收到「李慧琼」託佢過數之後，喺網上公開足本對話內容。(鄧家彪FB) 鄧家彪收到「李慧琼」託佢過數之後，喺網上公開足本對話內容。(鄧家彪FB)

套出銀行賬戶SWIFT代碼等資料

話說全國人大常委李慧琼日前畀人冒認，喺WhatsApp用親戚急需借錢做藉口，希望吳傑莊可以幫手過住數畀親戚先。鄧家彪原來星期日都收到「李慧琼」嘅請求，對方先用簡體字叫鄧家彪做「鄧總」，然後話有個親戚開公司需要周轉，但佢唔方便過數，所以希望鄧家彪出手相助，過住35萬元落「李慧琼」表哥嘅戶口先。

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「李慧琼」之後叫鄧家彪提供收款銀行賬戶號碼先，話會將筆錢過畀佢，方便佢之後轉賬去表哥戶口。呢個時候鄧家彪就反客為主，同騙徒講「不如您先給您的賬號給我」。點知對方不虞有詐，隔咗陣真係提供咗賬戶號碼、轉數快號碼、SWIFT代碼同收款人地址等資料，最後鄧家彪當然已讀不回。

地址係灣仔「Wang Wang West Street」

鄧家彪喺社交網站公開足本對話，形容「實在值得分享，做一次好好的公眾教育」，仲話入面有騙案資料，希望執法部門可以跟進。睇返騙徒提供嘅地址，雖然灣仔區的確存在，但「Wang Wang West Street」似乎就唔知喺邊喇。

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