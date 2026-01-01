Ray Online｜卓永興爆肚推薦「警匪神劇」　自爆受警匪片「神劇」影響加入警隊

新一年伊始，舊油麻地警署今日亦都非常熱鬧。政務司副司長卓永興喺「油蔴地警署光影之旅」展覽開幕儀式致辭時，就話元旦應該開心啲，就決定爆肚唔跟講稿，向大家推薦佢心目中嘅香港警匪片「神劇」，就係1976年無綫電視嘅電視劇《C.I.D.》。

加入警隊3年感「長江後浪推前浪」 卓永興解釋，佢當年讀中五嘅時候追劇追到好癡迷，直言呢套劇對佢有極大影響。佢提到，劇入面嘅CID(刑事偵緝人員)有鋤強扶弱精神，令佢1981年大學畢業之後即刻加入警隊，做咗3年幾督察同上過CID班。佢幽默自嘲，1984年已經感受到「長江後浪推前浪」，到1987年依家係保安局局長嘅鄧炳強加入警隊，直言「後浪好犀利，我冇得企，快啲走」，惹得現場哄堂大笑。

咁究竟「後浪」又識唔識呢套劇呢？卓永興就大爆，今朝同鄧炳強傾偈提起呢套劇，對方竟然問「咩嚟㗎」，笑言呢樣證明對方「讀書好乖，唔係成日睇電視」。佢強調，香港警匪片係本地影視文化好大嘅寶藏，鼓勵內地朋友多發掘經典，唔好淨係識《變色龍》。 《C.I.D.》講4個警察故事 根據無綫電視網站，《C.I.D.》以單元故事展示4個性格截然不同嘅警察英雄事蹟，包括黃元申飾演加入警隊5年、受過藍帽子訓練嘅高級督察李輝豪，以及由何璧堅飾演、喺警界打滾咗十幾年嘅40歲警長陳展鵬。至於卓永興本人，睇返資料佢1981年成為警務督察，至1984年轉到政務職系。