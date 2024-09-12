Ray Online｜南區推「處處有熊貓」　設熊貓巴士熊貓茶果迎客

熊貓盈盈、樂樂誕下一對龍鳳胎，加上內地向香港送出嘅一對大熊貓亦即將來港，本港海洋公園將會有6隻大熊貓。為慶祝75周年國慶同埋大熊貓來港，南區區議會提振地區經濟專責工作小組推出「處處有熊貓」活動，喺9月中至11月推出熊貓巴士服務，接載75號巴士線乘客來往深灣至中環交易廣場，以及喺75號巴士上午服務停止後以及喺周末為73號巴士線接載乘客來往數碼港至赤柱市場。
另外，南區區議會亦舉辦「熊貓綵艇漁港情」，以大熊貓及南區特色漁港做主題，喺9月29日至10月1日間指定時段，有多艘傳統舢舨化身熊貓綵艇穿梭香港仔避風塘，預留咗750個免費名額供市民於9月中旬開始可以登記乘搭，包括75個有需要家庭，乘客可以沿途欣賞南區避風塘夜景。另一艘以國旗區旗及熊貓布置嘅大型中式帆船亦會喺香港仔避風塘巡遊，可供「打卡」。
75隻熊貓布置落區供市民「打卡」
而喺香港仔海濱長廊、鴨脷洲風之塔公園、黃竹坑地鐵站附近大王爺廟前空地和利東港鐵站A1出口空地的人流集中點將設有75隻活潑熊貓布置，以及繽紛燦爛的燈飾同埋大型LED熊貓天幕，吸引市民「打卡」。
熊貓主題飲食吸客
另外，區內商戶亦會響應推出熊熊貓造型小吃，例如社企「糕點時光」會推出花生餡料嘅熊貓茶果，「大記糕點」亦會推出熊貓糕點同埋飲品。而南區街道、燈柱及牆身上則會懸掛熊貓主題嘅旗幡同埋橫額迎接國慶，仲會喺香港仔中心開設熊貓主題的「打卡站」，展示對國家嘅祝福以及對4隻新大熊貓成員加入南區大家庭嘅喜悅。