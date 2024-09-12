Ray Online｜南區推「處處有熊貓」　設熊貓巴士熊貓茶果迎客

熊貓盈盈、樂樂誕下一對龍鳳胎，加上內地向香港送出嘅一對大熊貓亦即將來港，本港海洋公園將會有6隻大熊貓。為慶祝75周年國慶同埋大熊貓來港，南區區議會提振地區經濟專責工作小組推出「處處有熊貓」活動，喺9月中至11月推出熊貓巴士服務，接載75號巴士線乘客來往深灣至中環交易廣場，以及喺75號巴士上午服務停止後以及喺周末為73號巴士線接載乘客來往數碼港至赤柱市場。

另外，南區區議會亦舉辦「熊貓綵艇漁港情」，以大熊貓及南區特色漁港做主題，喺9月29日至10月1日間指定時段，有多艘傳統舢舨化身熊貓綵艇穿梭香港仔避風塘，預留咗750個免費名額供市民於9月中旬開始可以登記乘搭，包括75個有需要家庭，乘客可以沿途欣賞南區避風塘夜景。另一艘以國旗區旗及熊貓布置嘅大型中式帆船亦會喺香港仔避風塘巡遊，可供「打卡」。