Ray Online｜唐英年包辦滙豐投資峰會晚宴全場美酒　畀金融翹楚感受香港美酒佳釀魅力

香港作為國際金融中心，近年文化藝術領域喺世界上漸露頭角。西九文化區管理局董事局主席唐英年為咗推廣中西文化交流嘅特質同好客之道，繼上次為金管局國際金融領䄂投資峰會晚宴全場提供美酒之外，今晚喺M+再次「主場」身份，為滙豐首屆全球投資峰會晚宴贊助全場美酒。

今晚唐英年共贊助咗4款美酒，包括香檳、白酒及紅酒Krug Grande Cuvee 160/163/164/166/167 Edition、Eric Morgat Savennieres Fides 2015、Rauzan Segla 2005同Meo Camuzet Nuits St Georges Argillas 2014，希望大家都可以感受到香港美酒佳釀嘅魅力及市場產業潛力喎。

唐英年歡迎滙豐喺M+舉行第一屆全球投資峰會晚宴，既可以畀世界各地金融翹楚欣賞M+展品珍藏，又可以等佢哋親身感受香港作為中外文化藝術交流中心嘅氛圍，體驗香港獨特一面。佢又話，西九文化區管理局上個月嘅香港國際文化高峰論壇已經吸引到超過2,000名嚟自世界各地嘅人士到場，連埋峰會期間相關活動共吸引6,000人參與，仲提到香港要保持聯繫中西方獨特優勢，繼續舉辦唔同盛事，刺激人流推動本地經濟。