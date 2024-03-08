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2024-03-08 16:50:10

Ray Online｜國際婦女節　鄧炳強向「23條立法女戰友」贈蛋糕

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Ray Online｜國際婦女節　鄧炳強向「23條立法女戰友」贈蛋糕

Ray Online｜國際婦女節　鄧炳強向「23條立法女戰友」贈蛋糕

今日係國際婦女節，呢排忙住基本法23條立法嘅保安局局長鄧炳強，都趁呢一日向立法工作嘅幕後女功臣、副秘書長廖李可期送上蛋糕。

鄧炳強喺社交網站話工作團隊有多位工作能力出眾嘅女同事，其中有一位好拍檔，更係23條立法工作嘅幕後女功臣，捱更抵夜咁全速工作，一直並肩作戰。鄧炳強話趁住今日嘅節日，即使大家依然喺忙碌中渡過，希望藉住蛋糕，感謝對方無懼風雨，一齊迎難而上。廖李可期就同社交網站「小編」講，多謝鄧炳強送嘅蛋糕，佢會同全個工作團隊分享。

無獨有偶，行政長官李家超都趁呢一日送花畀團隊中嘅女成員，感謝佢哋過去1年竭盡所能，盡心盡力服務香港。特首辦主任葉文娟、房屋局局長何永賢、民政及青年事務局局長麥美娟等等，都收到李家超送嘅靚花。而教育局局長蔡若蓮正外訪，李家超都冇漏低佢，已經請同事代送禮物同祝福。

李家超祝大家婦女節快樂

李家超話婦女喺家庭同社會各行各業都發揮住重要角色，係香港不可或缺嘅重要力量，感謝香港婦女對社會作出嘅貢獻。佢提到政府重視婦女喺生活同事業等方面嘅支援。施政報告提出設立嘅「婦女事務專員」下個月會就任，專責推動婦女事務工作；下半年亦會推出一站式家庭及婦女資訊平台，可以搵到有關家庭教育、婚姻、婦女健康等資訊，仲有分享婦女相關嘅法律資訊，等面對壓力同困難嘅女性，得到更多幫助。政府會繼續同各界攜手，建立互相尊重同包容嘅社會，等每個人發揮所長、活得精彩，李家超祝大家婦女節快樂！

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