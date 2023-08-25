Ray Online｜地區人士筵開逾40席歡送民政專員黃智華　麥美娟：反映獲地區認可籲唔使破費

政府出手完善地區治理制度後，新一屆區議會的主席將由民政專員擔任，有人形容為「小特首」。據了解，現任黃大仙民政專員黃智華將於下月1日，赴京研修一年，黃大仙各界昨晚以此為由舉辦聯歡晚會，約500人出席，筵開43席。據網上圖片可見，多名地區組織、社團負責人、立法會議員、多名校長等均為座上客。然而，有建制人士認為，今次宴席實在太大場面，形容「過咗火」。民政及青年事務局長麥美娟今日回應指，黃智華獲多人歡送反映他獲地區人士認可，她亦同時希望地區人士日後「唔使破費，唔使客氣」，若各界想鼓勵官員，形容「一封信已經夠」。她又說，黃智華會按相關公務員守則申報。

現場設「 Q 版」紙板 派發感言場刊

據網上圖片可見，聯歡晚會嘉賓眾多，現場有不少「Q版」黃智華的人型紙板，猶如明星一樣，以供來賓合照。大會更向來賓派發印有黃智華感言的場刊，「主家席」是一長紅布長桌，至少坐近30人，可謂陣容鼎盛，人才濟濟。

黃智華接受報章訪問時表示，他將於9月1日暫別黃大仙區，9月3日起赴北京修讀公務員事務局與北京大學合辦的高級公務員公共管理碩士課程，並擔任班長，與其他19名高級公務員同事到北京大學學習一年。他指課程目標是培養「知國情」的公務員，讓學員增強國家意識和戰略眼光，掌握「一國兩制」方針、《憲法》和《基本法》，又稱「孩兒立志出鄉關，學不成名誓不還」，希望不負黃大仙區鄉親所託，學成歸來，報效國家。

建制人士：過咗火

惟有報道引述建制人士表示，過往民政專員離任或前往外地深造，雖然地區人士亦會舉辦歡送晚宴，但至多10多圍，今次如此大場面堪稱是第一次見，擔心其他區亦會有樣學樣，形容今次做法是「過咗火」、「離晒譜」等。