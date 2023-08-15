Ray Online｜報道稱何君堯表決參與率「尾二」　何君堯反駁籲記者「考牌」

立法會喺今年1月至今一共就24項政府法案進行三讀表決，《明報》以頭版報道其中16項政府法案三讀表決嗰陣，在席議員未達到法定人數，即係唔夠全體議員嘅一半。而喺24次表決入面，選委界議員林順潮嘅參與率「包尾」，只得3次在席表決。並列尾二嘅就有選委界議員江玉歡、何君堯、林琳，仲有工聯會九龍東議員鄧家彪，佢哋只係得4次在席表決。

何君堯今日(15日)就喺社交網站發文，反駁話法定要求下，政府法案獲在席過半數議員贊成就可以獲通過。而完善選舉制度之後，立法會議員分工合作，唔需要「坐足」眾多事務委員會，亦冇規定要坐定定表決，佢表明表決權係屬於議員嘅。而投票率高低唔能夠概括定論任何事，議員可能正忙於立法會內其他同樣重要嘅事。