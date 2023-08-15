Ray Online｜報道稱何君堯表決參與率「尾二」　何君堯反駁籲記者「考牌」

立法會喺今年1月至今一共就24項政府法案進行三讀表決，《明報》以頭版報道其中16項政府法案三讀表決嗰陣，在席議員未達到法定人數，即係唔夠全體議員嘅一半。而喺24次表決入面，選委界議員林順潮嘅參與率「包尾」，只得3次在席表決。並列尾二嘅就有選委界議員江玉歡、何君堯、林琳，仲有工聯會九龍東議員鄧家彪，佢哋只係得4次在席表決。
何君堯今日(15日)就喺社交網站發文，反駁話法定要求下，政府法案獲在席過半數議員贊成就可以獲通過。而完善選舉制度之後，立法會議員分工合作，唔需要「坐足」眾多事務委員會，亦冇規定要坐定定表決，佢表明表決權係屬於議員嘅。而投票率高低唔能夠概括定論任何事，議員可能正忙於立法會內其他同樣重要嘅事。
何君堯又話完善立法會選舉制度後，立法會運作良好，冇違規、冇拉布、冇流會，最重要係立法效率好高，解決咗好多社會民生議題，相信大眾更關心呢啲。佢批評竟然有人大造文章，明示或暗示議員唔在席投票就等同偷懶，明顯係帶風向去貶低目前完善選舉制度後嘅良好運作！
何君堯籲規定記者「考牌」及設登記制度
何君堯以「為無冕皇帝立憲」為題，話實施《港區國安法》之後，社會上有需要完善傳媒管理工作，而記者水平參差，報道手法偏向嘩眾煽情，實不可取。佢話既然保安員同地產經紀都要登記，唔明白點解記者毋須接受考核以及設立登記制度，相信係時候為呢啲「無冕皇帝立憲」咁話。另一個值得注意嘅地方，就係見到民建聯選委會議員郭玲麗讚好何君堯呢篇文章，唔知係咪代表佢認同說法呢？