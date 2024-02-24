Ray Online｜夏寶龍落區飲早茶　麥美娟自爆茶客有「特殊身份」

港澳辦主任夏寶龍來港考察第3日，開始落區與市民接觸，他早上與特首李家超陪同下到將軍澳一間酒樓飲早茶，並向現場記者揮手示好，顯得相當親民。但有記者發現酒樓內有其他茶客，不過茶樓就表示要11時才對外開放。其後有份陪同夏寶龍的民政及青年事務局局長麥美娟總結早上行程時表示，夏寶龍是同特首李家超與地區團體代表，包括三會主席、關愛隊成員、街坊會代表飲茶。

麥美娟說，今早我們與夏主任和特首在西貢茶樓與地區團體代表，包括地區「三會」(即分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會)主席和成員、關愛隊成員及街坊會代表一同飲茶。她講到席上關愛隊介紹關愛隊的工作，夏寶龍肯定他們的工作，亦很肯定特首設計關愛隊對地區的工作等。

她之後說到，離開茶樓時，夏主任見到其他茶客，亦趁元宵節向他們拜年，又說在如此重要的時候，特別今日是元宵節，夏主任及區議員與街坊一起見面，可見港澳辦調研組對地區工作、調研工作上的重視，亦看到中央對香港地區工作的重視等，她說會加強工作，切實做到「上情下達，下情上報」，又講到飲茶後，夏寶龍亦與西貢區議會全體32個區議員見面，在會議上，10多個區議員踴躍發言。

被問到夏寶龍有否提到23條立法，麥美娟沒有正面回應，只表示「我們有很多不同工作討論」，概括來說區議員「上情下達、下情上報」的工作都會切實地做到和做好。