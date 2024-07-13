Ray Online｜姚錦成林衍聰派摺扇涼茶籲睇奧運齊撐港隊

港府購入今屆巴黎奧運嘅電視轉播權，各大電視台同香港電台都有免費直播賽事，方便市民觀賞，由於時差關係，部分賽事會喺香港深宵時間進行，青途亦都精心準備禮物，除向市民派發港隊賽程表同摺扇，俾市民緊貼比賽，亦會送出健康食品、涼茶同蘋果，俾大家捱夜支持港隊嘅同時，都可以清熱消暑。

巴黎奧運，齊撐港隊！巴黎奧運仲有唔夠兩個禮拜就開幕，聽晚準備捱夜睇歐國盃決賽嘅運動迷，回一回氣又可以投入巴黎奧運狂熱喇。為支持征戰奧運嘅35位港隊運動健將，青途發展社區發展協會夥拍香港精英籃球員蔡龍德、前港隊劍擊奧運代表林衍聰、前香港欖球代表隊成員姚錦成等多位運動員向市民派發窩心禮物，為運動員打氣。

姚錦成︰運動員感受支持有額外動力

曾經代表香港出席2012年倫敦奧運男子佩劍賽事嘅林衍聰話，運動員付出莫大努力，先可以登上奧運舞台同世界頂尖健兒比賽比拼，希望市民多啲留意港隊，抽空睇直播支持運動員。香港七人欖球隊名將姚錦成就話，運動員喺海外作賽，如果感受到遠方嘅市民支持，落場時亦會有額外推動力，希望大家可以幫香港運動員集氣。

鄭泳舜冀政府加建運動場館鼓勵運動

青途執委會主席兼立法會議員鄭泳舜亦在場幫手派禮物，佢話康文署將會喺十八區指定體育館設立「奧運直播區」，加上唔少商場有播放點，希望今次派港隊賽程表，可以幫到市民追蹤港隊賽事，實時睇直播撐港隊。他又預計，奧運熱潮可以帶動全民運動風氣，但係本港康體設施一直短缺，希望政府加快興建體育場館同設施，鼓勵市民將運動融入生活。