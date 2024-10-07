Ray Online｜容海恩茶敍分享到科威特招商引資　回應早前偕夫遊日被偷拍

趁立法會大會放暑假，容海恩喺上個月17號至23號率領上海港灣基礎建設集團去科威特考察。容海恩喺今日嘅傳媒茶敍分享更多詳情，話考察團拜訪咗科威特石油公司，係科威特嘅經濟支柱，管理世界第二大油田──布爾甘油田。考察團期望公司未來可以同更多中國企業合作，採用中國嘅先進技術同智能化管理，推動兩國可持續發展同持續創新。

考察團仲拜訪咗多個科威特政府部門、企業、商會、科研組織，包括同華為科威特分部成員會面，了解到華為成功部署咗中東地區首個5.5G網絡，向科威特用戶提供更快速、更智能、更方便嘅通信服務，考察團了解到中國企業落戶科威特嘅發展情況。容海恩話科威特作為一帶一路沿線嘅重要國家，擁有巨大嘅經濟發展潛力。佢希望香港可以充分發揮獨特優勢同「超級聯繫人」嘅角色，藉住成熟嘅金融同專業服務，幫助更多中國企業喺科威特開拓市場。佢亦透露考察過程當中，感受到科威特對投資香港項目態度開放，不過就要由特區政府代表同佢哋進一步商討，佢就希望可以促成科威特投資香港嘅北部都會區同交椅洲人工島建設。

感受當地婚禮

除咗官方行程，其實容海恩係第一次去中東國家，一定要感受吓當地嘅文化啦。佢參與咗當地婚禮，話唔似得中國人鍾意用大紅色，當地人出席婚禮係著白衫、用白花。而男女都分得好開，就算係婚禮，都係男女分開喺唔同場地舉行派對。容海恩帶咗件宴會袍同頭巾返香港，畀大家影相。容海恩留咗喺當地幾日，佢話最熱嗰日係49度，形容基本上唔會有人喺街上面行，大家都係留喺商場。因為夏天最大娛樂係行商場，佢介紹當地商場好靚，商場入面會有緩步徑，當地人會喺商場入面跑步做運動。容海恩留意到當地物價偏貴，就冇去名牌舖睇靚手袋啦！

至於旅程最深刻嘅地方，容海恩話係當地風土人情，感受到佢哋對中國人嘅信住同熱情 。工作上亦好積極，當容海恩一返到香港，對方就通過電郵繼續跟進，希望容海恩提供更多資料。容海恩啱啱去完科威特冇耐，已經盤算今年12月可能再率團考察，佢話夏天同冬天去當地好唔同㗎，期待冬天可以去沙漠野火聚餐。