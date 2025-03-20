Ray Online｜屈穎妍倡立法會「抽起幾張櫈」：香港太小真需要90位議員嗎？

立法會換屆選舉年底舉行，北京兩會期間主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥、中央港澳辦主任夏寶龍均開腔談及立法會改選，要求選出愛國愛港、有能力、有賢德的人士，政圈按中央解讀為部分議員表現欠奉，「換血」勢在必行。民主思路早前調查發現48%受訪者不滿意立法會表現。民主思路召集人湯家驊指市民一般反映立法會議員較多「追捧」中央言論，較少有自己看法。至於在今年換屆選舉需否「大換血」，甚至減少議席，湯家驊指應交由相關選舉群體決定。政界亦開始猜謎遊戲，猜猜哪些議員「冇得留低」。

自己亦認不出三分一 表現如何「市民心中有數」 2021年完善選舉制度後，立法會70席增至90席，資深傳媒人屈穎妍近日於無綫電視新聞節目表示，立法會現時89名議員(原本90席，原選委會界別議員黃元山獲委任為特首政策組組長，辭任後議席懸空)，自己亦認不出大部份人，「別說數齊名字，就算三分一我都數不到，一般市民可能會數到10個，若能數到廿個，你真的好關心時事」，她直言知名度不一定等如做到事，但面目模糊肯定不會有出色表現，「打開電視新聞89位立法會議員表現如何，相信市民心中有數。誰有冇得留低我沒興趣去猜，我反而覺得香港這麼小的地方，真的需要90個議員這麼多嗎？90人開會，輪一星期都未必輪到你發言。」

議席太多容易讓不作為者「呃飯食」 屈穎妍認為立法會議席太多，反而容易讓不作為者、懶惰者、沒能力者有躲藏和「呃飯食」空間，她提議立法會音樂椅遊戲「應抽起幾張櫈，讓留下的人積極一點，讓真正做事的人能夠被看見。」