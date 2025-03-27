Ray Online｜幫HK Express宣傳被翻舊帳曾鬧爆國泰　項明生：我冇隔夜仇

國泰航空舊年年頭無預警取消大量航班，共佔兩個月嘅總航班量4%，旅遊達人項明生(James)都係苦主之一，佢當時鬧爆仲呼籲大家有重要約會就唔好坐國泰，又反問國泰搞成咁，「下次邊個夠膽搭？」不過，James近日應邀出席國泰旗下香港快運(HK Express)嘅空中發布會，就畀網民翻舊帳，佢就同Ray解釋自己好善忘、冇隔夜仇，又話當時被取消航班係人都會嬲，鬧爆亦都唔代表唔會畀機會。

網民重提曾稱對國泰失信心

HK Express日前宣布同一個連鎖米線品牌合作，推出麻辣湯味杯麵，仲喺一班香港飛去日本東京嘅飛機上面舉辦空中發布會，James應邀出席兼喺社交網站分享杯麵相片。之但係，個帖文就吸引到好多網民重提舊事，話James當年鬧爆國泰服務、對國泰失去信心，轉個頭就幫國泰旗下公司宣傳。

James就同Ray講「我好善忘，冇隔夜仇」，何況國泰取消風波已經係舊年1月嘅事，佢之後其實都已經坐過好多次國泰，一嚟依家國泰已經冇再無啦啦取消航班，二嚟香港人冇理由唔支持香港嘅航空公司，又話國泰有好多航線，「唔一定因為人哋失誤一次就唔再幫襯。」James又話，任何人遇到航班被取消當刻都會嬲同唔高興，但都冇可能永遠封殺，鬧亦唔代表唔會畀機會。

「佢改好咗咪照坐」

佢提到，近期搭國泰不論去內地、日本同東南亞都好準時，座位同食物等等都保持到以前水準，強調自己係對事唔對人，「係咪永遠都唔搭呢？佢改好咗咪照坐。」講返今次HK Express同連鎖米線品牌合作，佢就覺得做得幾好，因為兩間公司嘅客群好夾，都係同樣相對年輕，仲話隻杯麵又麻又辣，啱晒佢呢個四川人。