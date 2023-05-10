Ray Online｜康文署擬廣植櫻花　何俊賢反建議荔枝、龍眼、芒果等本土果樹

本港多區今年初盛放的櫻花，吸引了大批市民專誠前往拍照和「打卡」，Ray當時亦有把握機會親身欣賞一下。立法會一個委員會昨日(9日)討論政府改善市容計劃時，康文署透露近年原來有意在不同地區種植櫻花，礎於其氣候和土壤要求較高，加上本港氣候炎熱，「試過好多種，唔係好多成功。」

「唔好人哋西施捧心，我就東施效顰」

康文署又稱，近年終找到數種適合本港種植的櫻花，並已成功於大埔海濱公園及沙田城門河兩旁種植約40至50棵，未來希望可在更多地方種植櫻花樹及其他開花植物。不過，民建聯何俊賢提醒署方須小心處理，直言「唔好人哋西施捧心，我就東施效顰，我哋效顰又效得唔靚」。