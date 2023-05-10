Ray Online｜康文署擬廣植櫻花　何俊賢反建議荔枝、龍眼、芒果等本土果樹

本港多區今年初盛放的櫻花，吸引了大批市民專誠前往拍照和「打卡」，Ray當時亦有把握機會親身欣賞一下。立法會一個委員會昨日(9日)討論政府改善市容計劃時，康文署透露近年原來有意在不同地區種植櫻花，礎於其氣候和土壤要求較高，加上本港氣候炎熱，「試過好多種，唔係好多成功。」
「唔好人哋西施捧心，我就東施效顰」
康文署又稱，近年終找到數種適合本港種植的櫻花，並已成功於大埔海濱公園及沙田城門河兩旁種植約40至50棵，未來希望可在更多地方種植櫻花樹及其他開花植物。不過，民建聯何俊賢提醒署方須小心處理，直言「唔好人哋西施捧心，我就東施效顰，我哋效顰又效得唔靚」。
卓永興：非取代所有土生植物
何俊賢又說，移植植物時要小心處理、「千祈唔好跟人哋太多」，必須要考慮本港社會環境。他指，本港亦有很多美麗的喬木例如細葉榕、九里香，又舉出一些本地的果樹建議，「荔枝、龍眼、芒果都係本土㗎，甚至係土沉香，成日畀人斬嗰啲。」他並強調，本港應該要種植具本地特色的植物，而不應選擇「人哋嘅櫻花樹」，「就算睇楓樹，本地都有楓香！」
帶領政府打擊衞生黑點計劃的政務司副司長卓永興就回應指，當局會盡量採用土生植物，就算是移植也會採用本港和內地常用的植物，因為它們都適合本地的氣候土壤。他又補充指，櫻花只是「主題性」植物，「唔係話搵外來植物取代晒土生植物。」