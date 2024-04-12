Ray Online︱張宇人籌備9月起推動學校減即棄飯盒　食物供應商每日即場分派飯餸予學生

垃圾徵費計劃引起社會熱烈討論，關注到底會唔會延期甚至擱置計劃。而飲食界立法會議員張宇人就提出另一個源頭減廢計劃，佢話有信心令到今年9月新學年開始，中、小學每年3,600萬個學生飯盒集體消失！

張宇人今日喺專欄提到，正籌備推動喺中、小學推行「源頭減廢」環保工程，由學生飯盒做起。佢計過條數，全港大約有30萬個中、小學生，每年平均返學120日，每日需要喺校內食午餐。全年計算，食物供應商每年需要為學生提供嘅午餐飯盒多達3,600萬個。而呢批數目龐大嘅飯盒最終就會棄置喺堆填區，就算呢類即棄餐盒用更符合環保要求嘅物料製造，而比較容易分解，始終對堆填區都係一大負累，張宇人就話「冇好過有」，可免則免啦！