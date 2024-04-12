Ray Online︱張宇人籌備9月起推動學校減即棄飯盒　食物供應商每日即場分派飯餸予學生

垃圾徵費計劃引起社會熱烈討論，關注到底會唔會延期甚至擱置計劃。而飲食界立法會議員張宇人就提出另一個源頭減廢計劃，佢話有信心令到今年9月新學年開始，中、小學每年3,600萬個學生飯盒集體消失！
張宇人今日喺專欄提到，正籌備推動喺中、小學推行「源頭減廢」環保工程，由學生飯盒做起。佢計過條數，全港大約有30萬個中、小學生，每年平均返學120日，每日需要喺校內食午餐。全年計算，食物供應商每年需要為學生提供嘅午餐飯盒多達3,600萬個。而呢批數目龐大嘅飯盒最終就會棄置喺堆填區，就算呢類即棄餐盒用更符合環保要求嘅物料製造，而比較容易分解，始終對堆填區都係一大負累，張宇人就話「冇好過有」，可免則免啦！
食物供應商每日即場分派飯餸
針對情況，張宇人建議由食物供應商每日將已經煮好嘅嘅飯餸送去學校，即場分畀學生，學生要自備乾淨嘅餐盒排隊攞飯餸。食完之後，食物供應商負責收集廚餘帶走處理。
張宇人認同呢項嶄新嘗試，喺開支上比起直接向學生派飯盒會貴啲，或者會為學校帶嚟人力資源分配問題。但佢話萬事起頭難，環保工作從來都係無財不行，而且要改變生活上一貫嘅安排亦唔容易，呢項計劃需要食物供應商、學校管理層、家長、學生4方面持份者通力合作先有望成功，到時再睇政府要點樣跟進。
明言有優勢落實執行構思
張宇人話嚟緊會約相關辦學團體商量建議，佢仲講明覺得自己有優勢落實執行呢個構思，一方面有信心佢代表嘅飲食界會全力支持，另外佢仲有學校網絡嘅聯繫呀。