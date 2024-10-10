Ray Online｜張宇人：明年會提早減10磅　準備在飲食業十一優惠吃更多

張宇人今日舉行記者會總結今年國慶優惠活動，仲有展望出年。佢話出年會早啲公布活動，等遊客早啲知道香港大推優惠，呼籲內地遊客唔好剩係嚟一兩日，應該嚟十日八日，「唔嚟會好大損失，嚟齊晒會發覺好豐盛，食得好開心」。張宇人話今年時間倉卒，冇咩時間計劃幫襯邊間餐廳，提到自己喺國慶前夕、9月30號生日，當朋友同仔女出年請食飯，都可以提早慶祝，早啲揀去邊間7折餐廳。

飲食業聯同酒店業同零售業今年十一國慶推出跨界別7折優惠。飲食界立法會議員張宇人話已經要開始展望出年國慶優惠活動，揚言出年會提早減肥，準備國慶優惠嗰陣食得更多！

計劃明年減10磅

唔止早啲計劃活動，張宇人話要計劃埋體重。佢話今年國慶優惠周圍食嘢，唔少朋友都叫佢要健身。其實佢日日都有健身，話會做到出年，計劃出年8月同9月分別減5磅，咁去到9月尾就有10磅可以食返肥啦。

今年國慶有接近3,700間食肆提供優惠，張宇人話就算好多食肆人手短缺，面對人流增長，員工都多謝業界舉辦活動提供優惠。張宇人話平時冇折頭都「平靚正」，提供折頭就係「平平靚正」，佢多謝好多食肆「用招牌菜、攞好嘢打折頭，唔係用賣唔出嘅」。佢又話活動期間喺街撞到好多市民主動行埋嚟，多謝業界提供優惠，因為咁就唔使北上消費啦。