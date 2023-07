Ray Online｜憶警察生涯「最危險任務」　鄧炳強：If I tell you, I have to kill you

不少司局長近年潮玩社交平台,就連保安局局長鄧炳強亦不例外。鄧炳強日前推出「你問我答2.0」系列,回答問題市民問題大曬親民,坦言自己想與劉華合唱;被問到他警察生涯中的「最危險任務」,鄧炳強更搞笑回答「If I tell you, I have to kill you」。