Ray Online｜憶警察生涯「最危險任務」　鄧炳強：If I tell you, I have to kill you

不少司局長近年潮玩社交平台，就連保安局局長鄧炳強亦不例外。鄧炳強日前推出「你問我答2.0」系列，回答問題市民問題大曬親民，坦言自己想與劉華合唱；被問到他警察生涯中的「最危險任務」，鄧炳強更搞笑回答「If I tell you, I have to kill you」。

鄧炳強繼年初玩「你問我答」後，日前亦上載新一則同系列影片解答市民問題。網民問題千其百趣，有網民問他「喺北京天安門睇升旗有咩感覺？」，身為愛國者的鄧炳強回答，「其實每次喺天安門睇升旗，感受都好深，除咗感受到作為中國人嗰種驕傲之外，亦都感受到作為中國人，係要實現中華民族偉大復興嗰種責任感。」

鄧炳強冀與劉華合唱《獵鷹》主題曲

有疑為劉德華粉絲的網民，就問及鄧炳強，若劉華開演唱會邀他合唱，他會選擇唱哪首歌，鄧炳強表示，會選擇由威利主唱的無綫電視劇《獵鷹》主題曲「胸懷大志」，並解釋因《獵鷹》由劉華主演，更公開自己因該套劇集，毅然決定加入警隊服務。

鄧炳強拒絕透露警察生涯「最危險任務」

另有一名「好奇寶寶」問鄧炳強，加入警隊以來，自己做過最危險的任務是，鄧炳強則回答任職多年警察，遇上許多危險任務，不過他就拒絕透露。

但他隨後即神回應一句「If I tell you, I have to kill you.」（如果我告訴你，我就殺死你）解答觀眾，而《戇豆先生》Mr Bean中，亦有相似對白曾經出現。