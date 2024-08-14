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2024-08-14 16:50:14

Ray Online｜控煙酒辦拒絕「放蛇」打擊公屋私煙單張　怕對方係海關放蛇互相拘捕「大家好尷尬」

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私煙問題猖獗，不時有公屋住戶收到私煙傳單。(資料圖片／林俊源攝)

私煙問題猖獗，不時有公屋住戶收到私煙傳單。(資料圖片／林俊源攝)

私煙問題日趨猖獗，不時都有公屋住戶話收到不法分子派發嘅私煙傳單。有區議員就獻計，建議衞生署控煙酒辦利用區內空置公屋單位「放蛇」，聯絡傳單上嘅電話落單買私煙，當不法分子上門送貨就可以人贓並獲。不過，控煙酒辦代表就重申私煙買賣或者入口係海關嘅範疇，唔想為咗查屬於違例煙草廣告嘅私煙傳單而踩過界，仲話「放蛇」嗰時遇上海關放蛇賣私煙，咁就大家好尷尬咁喎，「海關就拉控煙辦，控煙辦就拉海關，咁就好奇怪喇。」

控煙酒辦曾派員到屋邨，講解發現懷疑有人派發吸煙產品傳單時的應對方法。(資料圖片／政府新聞處) 控煙酒辦曾到屋邨巡查及宣傳，加強打擊在公共屋邨派發私煙傳單。(資料圖片／政府新聞處) 控煙酒辦指出，私煙買賣或入口是海關的工作範疇。(資料圖片／林俊源攝) 衞生署。(資料圖片) 衞生署推出活動呼籲煙民嘗試戒煙。(資料圖片／鍾式明攝)

控煙酒辦唔想為查廣告「踩過界」

深水埗區議會房屋、規劃及社會福利委員會日前討論公屋私煙問題，委員會主席林家輝就建議控煙酒辦可以打傳單上嘅電話，叫對方送煙去屋邨一啲空置單位，到時就可以人贓並獲。深水埗區議員吳婉秋仲話，其實好多時傳單上面都有跡可尋，可以循電話嘅實名登記資訊去追查。

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衞生署控煙酒辦公室首席控煙酒督察陳達明就喺會上回應話，私煙或白牌煙嘅入口同售賣係海關範疇，控煙酒辦只係針對煙草廣告。佢又提到曾經諗過「放蛇」，但一嚟唔想為咗查煙仔廣告而「踩過咗界」，二嚟買賣私煙都係犯法，所以就唔可以「放蛇」去買私煙喇，「如果撞到海關放蛇賣私煙，咁就大家好尷尬，因為你唔知海關會唔會整個假廣告睇下有冇人買。」

拒「放蛇」說法區議員感滑稽

吳婉秋認為控煙酒辦嘅講法有少少滑稽，相信部門有通報機制，唔會出現「放蛇」拉錯人嘅情況。陳達明之後反駁講法並唔係滑稽，「法例寫明買私煙犯法」，仲話即使「放蛇」買完私煙都係要交返畀海關處理，所以佢哋同海關嘅協作只係交換資訊，例如邊啲屋邨有機會有私煙倉、有較嚴重私煙單張問題等，又強調即使工作範疇唔同都會極力協調，「大家合作無間，只係工作有少少分開。」

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陳達明又話，公屋保安如懷疑有不法分子入大廈派傳單，甚至已經有證據，可以報警要求警方截停可疑人士，再即時轉交控煙酒辦跟進，過去幾年已經成功檢控咗14人，形容呢個方式最有效。不過佢話，呢14人入面單一罪行最高罰款係8,000元，而法例列明最高可以罰5萬元，形容罰則有冇阻嚇性就見仁見智喇。

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