Ray Online｜推動風濕病學發展　劉澤星獲選歐洲科學院院士

疫後復常，政府專家顧問團5月底亦完成歷史任務，各位專家顧問亦可以復常工作。其中港大醫學院院長劉澤星辦公室張櫈都未坐暖，上月又馬不停蹄率團去倫敦「搶人才」，展開「全球人才招聘計劃」活動，幫醫學院引才。雖然公務繁忙，但佢亦同另外兩位同事迎來好消息，劉澤星獲歐洲科學院 (Academia Europaea) 選為院士，嘉許佢喺風濕病學領域上嘅傑出成就。

歐洲科學院係由來自不同研究領域嘅國際頂尖科學家組成，學者要喺其領域具有持續嘅學術成就及卓越地位，先有機會獲推薦並挑選成為科學院院士。劉教授係風濕病學先驅，推動香港、亞洲同其他地區風濕病學嘅發展，佢今年10月就會正式加入歐洲科學院。

謝賞恩教授膺首位港人獲選歐洲分子生物組織外籍會士

港大醫學院另外兩位教授亦迎來喜訊，其中生物醫學學院、鄧鉅明伉儷基金教授（分子遺傳學）及生物化學講座教授謝賞恩，獲選為歐洲分子生物組織 (European Molecular Biology Organization，EMBO) 外籍會士。EMBO由超過2,000位來全球頂尖生命科學家組成，當中有91位諾貝爾獎得主，謝教授更係第一個獲此殊榮嘅香港人。謝教授係國際知名的發育生物學家，專研骨骼和内耳發育嘅功能基因組學及發育遺傳學，以及人類先天性及退化性骨骼疾患的分子病理學。

另外，港大醫學院臨床醫學學院病理學系名譽教授麥德華，亦獲得美國癌症研究所頒發嘅2023年威廉‧科利獎，表彰佢喺基礎及腫瘤免疫學領域嘅傑出貢獻，包括發現T細胞受體，係免疫學嘅重大發現。