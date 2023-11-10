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2023-11-10 17:04:51

Ray Online｜教育局邀請議員考察陝西　葉劉質疑行程安排像「旅遊套餐」

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Ray Online｜教育局邀請議員考察陝西　葉劉質疑行程安排像「旅遊套餐」

Ray Online｜教育局邀請議員考察陝西　葉劉質疑行程安排像「旅遊套餐」

中學公民與社會發展科要求學生去內地考察，教育局亦邀請立法會議員喺12月2號至5號，同學生一齊參加陝西歷史文化及航天科技內地考察團。呢個安排今日交上立法會內務委員會討論，不過一班議員唔係好滿意安排，兼且質疑成效。

行程安排包括參觀陝西歷史博物館、大唐不夜城、西安鐘樓、兵馬俑等。新民黨主席葉劉淑儀形容行程安排似旅遊套餐，「含金量」好低，更加反問教育局係咪唔記得咗1210號係區議會選舉？擔心喺選舉前離開香港，會阻礙助選工作。立法會議員謝偉銓都反問，點解議員對考察冇話語權，亦都質疑咁樣動用公帑有咩得益。

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Ray Online｜教育局邀請議員考察陝西　葉劉質疑行程安排像「旅遊套餐」

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9名議員願意參加考察團

不過，立法會教育事務委員會主席梁美芬話，已經有9個議員願意參加，教育局希望議員親自視察公民科內地考察，認為可以改動行程嘅機會唔高。眼見議員咁多意見，內會主席李慧琼建議將議題交畀教育事務委員會再討論，但係梁美芬強硬咁話「一係同意，一係唔同意！」，更加表明想李慧琼清晰少少，因為含糊反而唔方便人哋做嘢。

之不過連梁美芬黨友、經民聯議員林健鋒都唔幫手，發言話嚟緊幾個禮拜個個都忙，仲話如果梁美芬唔拉票，就自己個別決定，今日草率決定嘅話好多議員都有意見。最後，議題預計下個星期再交內會討論。

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