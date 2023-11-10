Ray Online｜教育局邀請議員考察陝西　葉劉質疑行程安排像「旅遊套餐」

中學公民與社會發展科要求學生去內地考察，教育局亦邀請立法會議員喺12月2號至5號，同學生一齊參加陝西歷史文化及航天科技內地考察團。呢個安排今日交上立法會內務委員會討論，不過一班議員唔係好滿意安排，兼且質疑成效。

行程安排包括參觀陝西歷史博物館、大唐不夜城、西安鐘樓、兵馬俑等。新民黨主席葉劉淑儀形容行程安排似旅遊套餐，「含金量」好低，更加反問教育局係咪唔記得咗12月10號係區議會選舉？擔心喺選舉前離開香港，會阻礙助選工作。立法會議員謝偉銓都反問，點解議員對考察冇話語權，亦都質疑咁樣動用公帑有咩得益。