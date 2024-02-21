Ray Online｜新丁議員林素蔚涉「質詢抄襲」謝偉俊　林：我承擔負責任嘅

事緣今日(21日)有報章專欄爆料，指有新丁議員在立法會提出有關預防糖尿病的口頭質詢，內容竟與一名資深議員在2016年的書面質詢提問極度相似，除了開場白，問題部分幾乎「逐字複製」，在225個字中有203個字完全相同。

林： 我係老闆唔能夠推卸責任

據Ray Online了解，現在議員質詢通常由議員構思，有時甚至由議員助理構思，不過撰寫質詢一般由議助負責，再交由立法會秘書處核對，確保問題基於事實，而且不與以往重複，才會「出街」，但今次傳出「質詢抄襲」事件，有行內人表示做法值得商榷。

林素蔚回應時承認事件，表示「呢條嘢係我嘅，我都承擔負責任嘅，同事做成點，我係老闆唔能夠推卸責任」，強調自己提出口頭質詢時，關注糖稅、禁止高糖食物，以及《基層醫療健康發展藍圖》，與謝偉俊當年提出的書面質詢角度不同，又說是謝偉俊說話「值得參考」，又說是幫謝偉俊：「梗係幫佢啦，資深議員梗係幫啦」。被問到會否處分犯錯職員，她表示「我尊重每個人嘅選擇」。