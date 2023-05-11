Ray Online｜新世界CEO鄭志剛與周杰倫合唱　網友：識做生意又識唱歌(有片)

周杰倫香港演唱會日前舉行，焦點之一是與觀眾合唱，昨晚（11日）被周杰董點名合唱的頭排觀眾，竟是新世界發展（017）執行副主席兼行政總裁、K11集團創辦人兼主席、文化藝術盛事委員會主席鄭志剛。兩人合唱片段在網上瘋傳，Ray更見到網友大讚鄭志剛「識做生意又識唱歌」。
鄭志剛獻唱《說好的幸福呢》
兩人合唱片段於網上瘋傳，從片段可見，鄭志剛獻唱周杰倫名曲《說好的幸福呢》的副歌，他亦似乎非常享受合唱，但未知是否觀眾太多關係緊張而有少許失準，不過現場觀眾卻懶理，鄭志剛身旁的觀眾亦聽得非常陶醉。
有網友大讚鄭志剛，表示「識做生意又識唱歌」、「果然係真周董！（周大福執行董事）」、「好聽過朱主席」；而演唱會結束後，周杰倫亦在社交平台上載鄭志剛唱歌的畫面，更說：「唉呦 原來你會唱」，隨後鄭志剛亦在自己的社交平台以笑面公仔回應。
兩人曾合作舉辦藝術展
Ray仲記得，鄭志剛和周杰倫原來早有淵源，2022年6月蘇富比拍賣行及K11集團，曾經聯手為「JAY CHOU X SOTHEBY’S」拍賣舉行預展。
鄭志剛亦積極推廣文化藝術生活，如在2020年帶頭保育皇都戲院；他亦是富豪鄭裕彤的長孫及鄭家純之長子，現為新世界發展（017）的行政總裁，曾被《財富》雜誌評為「2012 年全球 40 位 40 歲以下商界精英」之一；亦於高盛、瑞信和瑞銀任投資銀行家；去年亦成立慈善基金「愛望基金」，以創新手法提升基層兒童心理健康，幫助資源貧乏地區學校的學生。