Ray Online｜新世界CEO鄭志剛與周杰倫合唱　網友：識做生意又識唱歌(有片)

周杰倫香港演唱會日前舉行，焦點之一是與觀眾合唱，昨晚（11日）被周杰董點名合唱的頭排觀眾，竟是新世界發展（017）執行副主席兼行政總裁、K11集團創辦人兼主席、文化藝術盛事委員會主席鄭志剛。兩人合唱片段在網上瘋傳，Ray更見到網友大讚鄭志剛「識做生意又識唱歌」。

鄭志剛獻唱《說好的幸福呢》

兩人合唱片段於網上瘋傳，從片段可見，鄭志剛獻唱周杰倫名曲《說好的幸福呢》的副歌，他亦似乎非常享受合唱，但未知是否觀眾太多關係緊張而有少許失準，不過現場觀眾卻懶理，鄭志剛身旁的觀眾亦聽得非常陶醉。

有網友大讚鄭志剛，表示「識做生意又識唱歌」、「果然係真周董！（周大福執行董事）」、「好聽過朱主席」；而演唱會結束後，周杰倫亦在社交平台上載鄭志剛唱歌的畫面，更說：「唉呦 原來你會唱」，隨後鄭志剛亦在自己的社交平台以笑面公仔回應。