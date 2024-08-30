Ray Online｜新民黨夫妻檔區議員愛打羽毛球 球場有「鄧謝配」地區有「姚陳配」

新民黨區議員傳媒茶聚 (陳芷晴攝)

教育局嘅性教育教材引起全城熱話，教材話如果面對異性有生理反應可以去球場打羽毛球。新民黨有對夫妻檔區議員、沙田區議員姚嘉俊同陳敏娟正正好鍾意打羽毛球，話香港球壇有「鄧謝配」（港隊代表鄧俊文同謝影雪），地區上就有「姚陳配」。

夫妻檔區議員愛打羽毛球 新民黨區議員今日同傳媒茶聚，撞正國家隊運動員訪港，一班區議員準備咗各自鍾意嘅體育代表道具同大家分享一下。夫妻檔沙田區議員姚嘉俊同陳敏娟最鍾意嘅家庭活動莫過於羽毛球，佢哋兩個堅持咗15年，每星期打羽毛球。姚嘉俊好甜蜜咁形容對方係家庭上、地區上，以至球場上嘅好拍檔。佢哋兩個有1對分別14歲同16歲嘅女，都會一齊打羽毛球。問到佢哋有冇參考教育局最新教材，同女女分享性教育。姚嘉俊話要交畀太太教育，不過就覺得教育局用羽毛球做例子太單一。

打羽毛球除咗係家庭活動，姚嘉俊同陳敏娟仲會同街坊一齊打，話可以貼近民意、了解民情。例如親身知道體育館冇冷氣、預約場地好困難，希望幫一班街坊改善。兩公婆都係區議員，似乎好忙，點樣分配時間呢？陳敏娟話兩公婆一齊做地區工作，更加了解對方。而由女女細個開始，已經帶佢哋落區做義工，等佢哋直接了解爸爸媽媽嘅工作。 甘文鋒：男人滾一滾先知身體好 屯門區議員甘文鋒就鍾意跑酷(Parkour)，仲擁有國際裁判資格。佢即場喺大家面前示範地面翻滾動作，望落都有啲痛，但佢回應「男人滾一滾先知身體好」，好彩係講緊翻滾動作。佢希望政府可以提供更多場地畀跑酷運動員訓練，仲希望呢項運動可以擠身下屆奧運會。

講到其他運動，東區區議員郭浩景覺得跳水同區議員工作有共通點，佢解釋跳水唔同跑步等等嘅運動，冇話邊個明顯跑得快啲。佢話就好似做地區工作係追求自我突破，好似運動員咁做得好嘅，會有市民崇拜，「個個都有Fans(粉絲)」，亦係地區工作嘅推動力。 西貢區議員陳志豪仍然沉醉喺港隊喺巴黎奧運嘅佳績，佢話2個劍擊金牌得主張家朗同江旻憓喺決賽都係反敗為勝，為香港獅子山精神添上更深層嘅意義。問到佢好多人都覺得張家朗係男神，佢又同唔同意先？陳志豪話佢都覺得張家朗好靚仔，而江旻憓就好靚女呀。