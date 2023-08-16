Ray Online｜旅發局邀《我的超豪男友》亨利高汀來港拍片　宣傳香港獨特魅力

旅發局最近有新搞作，就是邀請荷里活知名影星、《我的超豪男友》男主角亨利高汀(Henry Golding)來港，以這名混血型男的第一身視角，體驗香港多個熱門景點和文化寶藏，並會拍攝遊記片段，分享給全球粉絲及旅客。旅發局希望持續透過世界各地娛樂節目及明星效應，向旅客宣傳香港的獨特魅力，以說好香港故事。

型男 遊走 中環旺角等大街小巷 讚 隱藏社區寶藏

這位主持過全球多個旅遊節目的混血型男亨利高汀大讚香港，說香港是個充滿活力、擁有豐富文化的地方，大街小巷隱藏不少社區寶藏，他特別喜歡新舊並存的香港建築物，多樣性的社會各行各業，認為是亞洲城市中少有。他還「好識做」說香港時刻為他帶來難忘的體驗，認為是必定要前往的旅行目的地，值得推介予全球朋友。

這位混血型男在旅發局安排之下，穿梭了多個本港地標及地道文化寶藏，除欣賞維港美景外，又到中環一帶，在香港最早建成的街道-荷李活道，體驗香港中西合璧、新舊交融的獨特面貌；又到油麻地天后廟了解求籤等傳統習俗，以及到旺角的舊式上海理髮店體會舊香港情懷。而且他亦到位於大館內的最新星級餐廳品嚐美酒佳餚，又到氣氛滿滿的酒吧品嚐經典雞尾酒，真是一杯在手，幾分消磨。

旅發局說，若大家想知更多這位型男遊香港的樂趣，請留意局方及亨利高汀的社交平台，又說未來會繼續以「親身體驗，眼見為實」邀請不同人士訪港，以宣傳香港旅遊。