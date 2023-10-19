Ray Online｜旺角地標BODY SHOP闊別1年多回歸

旺角THE BODY SHOP對於好多人嚟講，係亙古不滅嘅旺角地標，一句「BODY SHOP等」肯定清楚過用「旺角站E2出口」或者「銀行中心（招商永隆銀行中心）」做地標，但呢間開業近30年嘅THE BODY SHOP分店喺去年8月中暫停營業，稱係配合友誠商業中心大型維修工程，期間一度有傳會由日本服裝品牌GU進駐，最終GU只係租咗樓上兩層1樓同2樓。

附近商店地址用BODY SHOP作參考

原來唔只等人方便，開喺THE BODY SHOP對面嘅序言書室今日（19日）亦都出post，話佢哋一度以為THE BODY SHOP永遠唔會執，所以卡片、傳單印地址都會括住寫「Body Shop對面」，舊年停業之後，要表達序言書室所在都不免失語。其實Ray 平時都有行開序言書室，知道序言書室會開到夜晚10點鐘，絕對係「夜繽紛」嘅中堅分子，今次THE BODY SHOP回歸，希望都可以帶旺返附近生意，除咗下個月廟街街市可以「夜繽紛」，旺角呢邊都依樣繽紛，咁全香港市道先會興旺。

所以見到THE BODY SHOP回歸，序言書室都忍唔住出post賀一賀佢，仲寄語希望暫時走咗嘅、我哋掛住嘅，都可以快啲返番嚟啦。Ray都心同此願，除咗希望失去咗嘅生意、遊客會返番來，香港亦都可以早日重拾疫前嘅美好啦。