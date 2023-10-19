熱門搜尋:
莎莉蛋糕 施政報告2023 于品海 以巴衝突 煥然壹居 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-19 13:54:31

Ray Online｜旺角地標BODY SHOP闊別1年多回歸

分享：
Ray Online｜旺角地標BODY SHOP闊別1年多回歸

Ray Online｜旺角地標BODY SHOP闊別1年多回歸 (序言書室FB圖片)

旺角THE BODY SHOP對於好多人嚟講，係亙古不滅嘅旺角地標，一句「BODY SHOP等」肯定清楚過用「旺角站E2出口」或者「銀行中心（招商永隆銀行中心）」做地標，但呢間開業近30年嘅THE BODY SHOP分店喺去年8月中暫停營業，稱係配合友誠商業中心大型維修工程，期間一度有傳會由日本服裝品牌GU進駐，最終GU只係租咗樓上兩層1樓同2樓。

闊別1年多回歸

THE BODY SHOP舖位月前仲係用白色圍板圍封，最近就轉上THE BODY SHOP嘅宣傳圍板，話全新工作坊概念店會喺11月上旬開幕咁話，仲幽默咁話「咁耐無見，照舊THE BODY SHOP等」。

Ad Block
Ray Online｜旺角地標BODY SHOP闊別1年多回歸

Ray Online｜旺角地標BODY SHOP闊別1年多回歸 (Google Map截圖)

附近商店地址用BODY SHOP作參考

原來唔只等人方便，開喺THE BODY SHOP對面嘅序言書室今日（19日）亦都出post，話佢哋一度以為THE BODY SHOP永遠唔會執，所以卡片、傳單印地址都會括住寫「Body Shop對面」，舊年停業之後，要表達序言書室所在都不免失語。其實Ray 平時都有行開序言書室，知道序言書室會開到夜晚10點鐘，絕對係「夜繽紛」嘅中堅分子，今次THE BODY SHOP回歸，希望都可以帶旺返附近生意，除咗下個月廟街街市可以「夜繽紛」，旺角呢邊都依樣繽紛，咁全香港市道先會興旺。

所以見到THE BODY SHOP回歸，序言書室都忍唔住出post賀一賀佢，仲寄語希望暫時走咗嘅、我哋掛住嘅，都可以快啲返番嚟啦。Ray都心同此願，除咗希望失去咗嘅生意、遊客會返番來，香港亦都可以早日重拾疫前嘅美好啦。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受