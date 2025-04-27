Ray Online｜曾俊華稱本港電影市道慘淡　聽聞僅有兩部戲正開拍「點會唔心寒」

著名導演杜琪峯(杜Sir)今年七十大壽，前財政司司長曾俊華日前就去咗杜Sir嘅70歲生日派對，佢話當晚出席派對嘅仲有徐克、許鞍華、鄭保瑞等名導演，以及頂流演員周潤發、梁朝偉、古天樂等。曾俊華話，難得聚頭大家自然雞啄唔斷，但一講到業界情況就大家都有啲戚戚然。

形容港電影業處境十萬火急

曾俊華話電影市道慘淡，聽講依家全香港只係拍緊兩套戲，回望八、九十年代香港電影業嘅全盛時期，嗰時年產過百部戲，即使後期一年開到幾十套都算唔錯，面對依家呢個低單位數字，佢不感慨嘆「大家點會唔心寒呢？」

依家經濟環境唔明朗，曾俊華話投資者投資拍片都好審慎、要講回報，揀劇本嗰時好難唔考慮內地市場，咁電影題材、內容自然會受到一定嘅限制。香港電影業嘅處境已經係十萬火急，佢提到當晚在座各位都唔知有冇辦法可以令行業 「辣手回春」，「呢個究竟只係一段時間嘅寒冬，定係回暖無期呢？我諗，大家都冇答案。」

一定支持鮮浪潮國際短片節

杜Sir喺2017年曾經拍片支持曾俊華參選，曾俊華特別感謝佢喺選舉嘅時候拔刀相助，欣賞對方係一個真正嘅硬漢子，堅持自己嘅理想同原則，除咗拍《黑社會III》嘅意志猶在之外，又話杜Sir發起嘅「鮮浪潮國際短片節」，雖然舊年開始再攞唔到公帑資助，但係佢仍然希望可以繼續頂落去，為香港培育新一代導演，曾俊華直言「止於至善，我一定撐佢」。