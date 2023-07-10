Ray Online｜曾國衞追時間做事「1年等於5年」　感激妻子體諒相聚時間少

現屆政府不知不覺已上場一年。政制及內地事務局局長曾國衞接受報章訪問時，形容「這1年等於5年」，因為很多事情需要追時間、追落後、追結果，經常抱住「一日當兩日用」、「一年當幾年用」的心態，所以工作量增加不少，不過他話「做得開心」，因為難得現在香港整個社會氛圍已經改變。他承認這段時間與海關關長的太太何珮珊相聚時間少了很多，因為大家較忙，但他感激太太對他的體諒。

曾國衞指，以前政府有工作想推動，亦知道應該要推動，但客觀條件未必容許，因為議會內外很多反中亂港分子不斷阻撓、煽動，挑起市民對政府的不滿，很多應該做的事情做不到，但現在不同了，「好多嘢唔怕做唔到，最怕諗唔到」，認為現在立法會、社會各界都對政府抱很大希望，亦很支持政府的工作及創新，政府的動力會更大。

稱做好件事是「造福」 有能力不做事是「 造孽」

他又說由於要做事，所以經常與他的團隊講「唔好意思」，大家都很辛苦，但認為只要有利於本港整體發展，難得現在大家可以一展抱負，更加應該做，並用「造福」和「造孽」形容，指「如果有能力做一件事，做好件事，是『造福』；如果有能力做一件事，不做件事，是『造孽』」。