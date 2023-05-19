Ray Online｜有線兩女主播跳「開花舞」跳出禍　據悉過檔合約被電視台高層叫停

《有線電視》新聞部兩名離職女主播余茵娜、梁思齊在周二(16日)離隊前，與另外3名女主播在錄影廠內大跳韓國女團「開花舞」留念，並上載至個人IG分享，怎料事件竟然激起千層浪，除了惹來資深傳媒人黃應士留言批評是「對新聞業的真正侮辱」，據Ray的最新打聽，該兩名離職女主播更可能因為跳「開花舞」，令她們跳槽的美夢成空。

據Ray收到的可靠消息，當日離職的兩名女主播余茵娜、梁思齊原本獲一間大型電視台聘用，但該電視台的高層知得跳「開花舞」一事後，馬上叫停兩人的聘用合約。換言之，兩名女主播今次跳槽的舉動可能存在變數，而且意味著兩人短期內或未能重返電視新聞界。