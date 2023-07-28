Ray Online｜李家超出訪吉隆坡往市集吃咖椰多士早餐　意外憶起小時候 (多圖)

Ray Online｜李家超出訪吉隆坡往市集吃咖椰多士早餐，意外憶起小時候。(FB 李家超)

行政長官李家超日前前往東盟三個成員國訪問，來到最後一站馬來西亞吉隆坡，一向重視早餐重要性的李家超，亦趁機聯同香港駐雅加達經貿辦的職員品嚐地道馬來西亞早餐；他又鼓勵職員，要在當地積極爭取東盟企業來港擴展業務，開拓粵港澳大灣區市場。

Ray Online｜李家超出訪吉隆坡往市集吃咖椰多士早餐，意外憶起小時候。(FB 李家超)

李家超於出訪吉隆坡市集吃咖椰多士早餐 李家超周五（7月28日）早上9時許，便於社交網站上分享品嘗吉隆坡地道早餐的過程。他表示，是次東盟訪問行程將結束，於是聯同幾位同事到吉隆坡一個市集的餐廳，品嘗地道馬來西亞早餐。 李家超指，在同事介紹下，點了一份咖椰多士、一杯海南茶，然後再點了半熟蛋和其他小吃分享，又形容大家吃得津津有味。有在當地的傳媒表示，他在早餐店品嘗了蝦麵和咖哩豬腸粉。 李家超吉隆坡市集吃早餐照片：