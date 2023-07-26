Ray Online｜李家超出訪東盟，獲「小小超」與馬時亨接待兼合影。

今次於印尼雅加達出訪，特首李家超非常架勢，不但獲FWD創辦人李澤楷接待，同場更有該集團董事會主席馬時亨、常務董事(新興市場)兼集團分銷總監Binayak Dutta出席。其後眾人更在大樓前影靚相大合照。

行政長官李家超近日率團訪問東盟三國，先訪新加坡，再到印尼及馬來西亞，周三（26日）訪問團就參觀富衛集團﹙FWD﹚於雅加達的總部Pacific Century Place，李家超更獲FWD創辦人李澤楷及董事會主席馬時亨接待，一行人更於總部大樓前合影。

「小小超」富衛印尼於2015年成立

由「小小超」創立的富衛印尼於2015年成立，自業務開展以來專注於數碼及產品創新，一直以無紙化及非現金方式營運。富衛集團亦持有PT Asuransi BRI Life(印尼人民銀行人壽保險)39.8%的少數股權。

而據Ray了解，一行人到訪的大樓「Pacific Century Place」，為雅加達的商業區地標之一，由「小小超」8年前投資3億美元興建。

李家超感謝印尼支持香港申請加入RCEP

特首李家超同日亦在印尼開記者會表示，兩地將簽署15份諒解備忘和協議，涵蓋貿易、金融、物流、海事服務等交流，以及航天技術等；他亦感謝印尼，支持香港申請加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），他又強調本港倡議自由貿易和多邊主義。