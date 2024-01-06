Ray Online｜李家超：全年均可申請禁區證　今年還特別再多1天有366日！

第二期沙頭角開放計劃下，市民同旅客申請禁區證，就可以喺除咗中英街以外嘅成個沙頭角遊覽啦。今日舉行第二期沙頭角開放計劃啟動禮，行政長官李家超致辭，興奮咁提到大家可以喺全年365日申請禁區證，今年仲特別有366日，再多1日𠻹！佢希望大家可以同親戚朋友一齊「玩轉沙頭角」，支持沙頭角嘅開放發展。

李家超去到沙頭角郵政局，買咗以沙頭角攝影比賽得獎作品製成嘅明信片，印上由保安局設計嘅特色紀念印，寄畀保安局同事。李家超喺明信片上寫住沙頭角開放好受歡迎，感謝保安局嘅推動工作。李家超亦去到沙頭角街市入面嘅「海味街」，同賣海味、米通、茶粿等沙頭角地道食品嘅檔主交流，了解經營情況。