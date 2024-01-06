Ray Online｜李家超：全年均可申請禁區證　今年還特別再多1天有366日！

第二期沙頭角開放計劃下，市民同旅客申請禁區證，就可以喺除咗中英街以外嘅成個沙頭角遊覽啦。今日舉行第二期沙頭角開放計劃啟動禮，行政長官李家超致辭，興奮咁提到大家可以喺全年365日申請禁區證，今年仲特別有366日，再多1日𠻹！佢希望大家可以同親戚朋友一齊「玩轉沙頭角」，支持沙頭角嘅開放發展。
李家超去到沙頭角郵政局，買咗以沙頭角攝影比賽得獎作品製成嘅明信片，印上由保安局設計嘅特色紀念印，寄畀保安局同事。李家超喺明信片上寫住沙頭角開放好受歡迎，感謝保安局嘅推動工作。李家超亦去到沙頭角街市入面嘅「海味街」，同賣海味、米通、茶粿等沙頭角地道食品嘅檔主交流，了解經營情況。
李家超話沙頭角碼頭禁區自2022年6月開放之後，就已經有超過860個旅行團、近3.4萬個旅客通過計劃走入沙頭角，證明沙頭角嘅歷史文化同自然景致，具備獨特性、吸引力同充分嘅旅遊價值。政府聯同沙頭角區鄉事委員會特別搜羅沙頭角嘅特色之「最」，打造沙頭角「十大景點」、「十大美食」同埋「十大文化體驗」，佢相信以前充滿神秘感嘅沙頭角，會為大家帶嚟好多新鮮感。
今日亦設有沙頭角趁墟，有市集、遊戲同禮品攤位。見到市民玩得咁開心，保安局局長鄧炳強即興去雪糕車客串，為市民唧雪糕，又幫市民夾嘢食，與眾同樂。佢話今次開放計劃大成功，覺得「老懷安慰」𠻹！
第二期沙頭角開放計劃下，每日遊客名額包括700個旅行團旅客同300個個人旅客，由上午7點至夜晚9點進入沙頭角遊覽。個人旅客可以登入警務處網上服務申請平台，免費申請電子旅遊禁區許可證，申請需時3個工作天，旅客亦可以直接聯絡持牌旅行代理商報名參加遊覽沙頭角嘅旅行團。
個人旅客必須乘搭公共交通工具進入沙頭角
- 港鐵上水站或粉嶺站乘搭78S巴士（特快班次）或78K巴士
- 港鐵上水站乘搭55K專線小巴，總站下車
- 港鐵藍田站乘搭277A巴士