Ray Online｜李慧琼首執教鞭 任教大碩士課程教授培育未來政務官

香港教育大學開辦「高級公共行政及領導碩士」課程，今年9月開學，培育未來政務官，課程邀得全國人大常委、立法會議員兼民建聯前主席李慧琼任「星級導師」，教授必修科「香港特別行政區的管治與發展」。首執教鞭的李慧琼表示，自己對教學很有興趣，主要會分享區議會和立法會的經驗，分享制定政策的過程，相信能夠令學生得到啟發，又指周六上課不會與立法會會議相撞，能夠分配到時間教書。李慧琼早前已獲委任為教大榮譽教授，過去數月頻頻出席講座。

副校長周文港力邀

力邀李慧琼到教大教書的課程總監、身兼教大協理副校長的選委界立法會議員周文港透露，李慧琼教授的必修科「香港特區管治與發展」，初步至少上四堂課，認為她有豐富從政經驗，很值得學生借鏡參考。

教路如考入政府

周文港稱，課程主要培育未來政務官，近年公務員流失情況嚴重，他認為是一個機會開辦比較實務的課程，讓更多年輕人掌握考入政府的條件，與其他院教以理論為主的公共行政課程不同，更會為教路如何應付公務員綜合招聘考試中的「能力傾向測試」。其他必修及選修科都會有星級講師，包括前常任秘書長、內地外交事務專家等。