Ray Online｜李梓敬憂交椅洲人工島建造費難負擔　批簡約公屋成本過高

香港要持續發展就要有完善嘅土地規劃同供應，今日(28日)幾個立法會議員應香港外國記者會(FCC)邀請，出席FCC午餐會分享對解決香港土地同房屋問題嘅建議。其中新民黨李梓敬(Dominic)話政府嘅交椅洲人工島造價目前估計為5,800億元，不過仲未計緊急開支、具體效益評估等，認為面對住勞工人手短缺等多個不確定因素，香港仲負唔負擔得起建造費用，仍然要進一步探討。
再提貨櫃碼頭建屋 料可提供38萬伙
Dominic又再次提出葵青貨櫃碼頭起住宅嘅概念，認為碼頭本身鄰近港鐵美孚、荔景同葵芳站，呢片380公頃嘅土地如果好好利用就可以起38萬伙，而就算只用100公頃都可以提供10萬個單位。佢仲話，依家寧波、青島及韓國製造嘅碼頭排名已經超越香港，如果重新興建貨櫃碼頭就可以發展新一代全自動化碼頭，包括引入無人駕駛減低成本，或者可以為航運業帶來新機遇。
江玉歡促重視提升屋邨整體設計
政府依家喺多區起緊簡約公屋計劃，Dominic話支持計劃提供3萬個合理居住環境嘅單位，不過就話成本264億元過高，而計劃亦都令第二個核心商業區(CBD)，即係啟德嘅發展進度受影響喎。
早前喺立法會就簡約公屋投反對票嘅選委界江玉歡(Doreen)亦有份出席FCC午餐會，佢話香港唔能夠因為部分短期房屋措施有成效而感到滿意，始終有關措施多着眼於提升整體供應量，而唔係提升房屋整體質素，建議除咗畀多啲資源房委會起公屋之外，仲要着眼於提升房屋建設和屋邨整體設計質素。