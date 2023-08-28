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2023-08-28 17:22:43

Ray Online｜李梓敬憂交椅洲人工島建造費難負擔　批簡約公屋成本過高

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李梓敬(左一)、江玉歡(左四)等今日出席香港外國記者會午餐會。(江玉歡FB)

李梓敬(左一)、江玉歡(左四)等今日出席香港外國記者會午餐會。(江玉歡FB)

香港要持續發展就要有完善嘅土地規劃同供應，今日(28日)幾個立法會議員應香港外國記者會(FCC)邀請，出席FCC午餐會分享對解決香港土地同房屋問題嘅建議。其中新民黨李梓敬(Dominic)話政府嘅交椅洲人工島造價目前估計為5,800億元，不過仲未計緊急開支、具體效益評估等，認為面對住勞工人手短缺等多個不確定因素，香港仲負唔負擔得起建造費用，仍然要進一步探討。

再提貨櫃碼頭建屋　料可提供38萬伙

Dominic又再次提出葵青貨櫃碼頭起住宅嘅概念，認為碼頭本身鄰近港鐵美孚、荔景同葵芳站，呢片380公頃嘅土地如果好好利用就可以起38萬伙，而就算只用100公頃都可以提供10萬個單位。佢仲話，依家寧波、青島及韓國製造嘅碼頭排名已經超越香港，如果重新興建貨櫃碼頭就可以發展新一代全自動化碼頭，包括引入無人駕駛減低成本，或者可以為航運業帶來新機遇。

李梓敬(左四)、江玉歡(左一)等今日出席香港外國記者會午餐會。(李梓敬提供) 啟德嘅簡約公屋選址原本係一幅商業用地。(資料圖片) 李梓敬認為要再探討交椅洲人工島嘅建造費。(資料圖片／羅庸軒攝) 江玉歡希望日後可着眼於提升屋邨整體設計質素。(資料圖片／蘇文傑攝) 李梓敬話支持簡約公屋計劃，有助縮短公屋輪候冊時間。圖為政府設置嘅簡約公屋示範單位。(資料圖片／陳奕釗攝) 李梓敬話支持簡約公屋計劃，有助縮短公屋輪候冊時間。圖為政府設置嘅簡約公屋示範單位。(資料圖片／陳奕釗攝) 李梓敬話支持簡約公屋計劃，有助縮短公屋輪候冊時間。圖為政府設置嘅簡約公屋示範單位。(資料圖片／陳奕釗攝) 李梓敬估計葵青貨櫃碼頭如果起屋，最多可提供38萬伙。(資料圖片／鍾式明攝) 李梓敬估計葵青貨櫃碼頭如果起屋，最多可提供38萬伙。(資料圖片／鍾式明攝)

江玉歡促重視提升屋邨整體設計

政府依家喺多區起緊簡約公屋計劃，Dominic話支持計劃提供3萬個合理居住環境嘅單位，不過就話成本264億元過高，而計劃亦都令第二個核心商業區(CBD)，即係啟德嘅發展進度受影響喎。

早前喺立法會就簡約公屋投反對票嘅選委界江玉歡(Doreen)亦有份出席FCC午餐會，佢話香港唔能夠因為部分短期房屋措施有成效而感到滿意，始終有關措施多着眼於提升整體供應量，而唔係提升房屋整體質素，建議除咗畀多啲資源房委會起公屋之外，仲要着眼於提升房屋建設和屋邨整體設計質素。

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