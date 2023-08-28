Ray Online｜李梓敬憂交椅洲人工島建造費難負擔　批簡約公屋成本過高

香港要持續發展就要有完善嘅土地規劃同供應，今日(28日)幾個立法會議員應香港外國記者會(FCC)邀請，出席FCC午餐會分享對解決香港土地同房屋問題嘅建議。其中新民黨李梓敬(Dominic)話政府嘅交椅洲人工島造價目前估計為5,800億元，不過仲未計緊急開支、具體效益評估等，認為面對住勞工人手短缺等多個不確定因素，香港仲負唔負擔得起建造費用，仍然要進一步探討。

再提貨櫃碼頭建屋 料可提供38萬伙

Dominic又再次提出葵青貨櫃碼頭起住宅嘅概念，認為碼頭本身鄰近港鐵美孚、荔景同葵芳站，呢片380公頃嘅土地如果好好利用就可以起38萬伙，而就算只用100公頃都可以提供10萬個單位。佢仲話，依家寧波、青島及韓國製造嘅碼頭排名已經超越香港，如果重新興建貨櫃碼頭就可以發展新一代全自動化碼頭，包括引入無人駕駛減低成本，或者可以為航運業帶來新機遇。