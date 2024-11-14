Ray Online｜杏花邨張生受訪爆金句　豪言鍾意返工「唔想8號掛咁耐」｜颱風桃芝

颱風「桃芝」襲港，杏花邨海傍風勢強勁，無綫新聞採訪一名出街跑步的居民張先生，他在訪問中爆金句，豪言鍾意返工而「唔想（8號風球）掛咁耐」。(無綫新聞截圖)

颱風「桃芝」襲港，杏花邨海傍風勢強勁，無綫新聞昨日（13日）採訪一名出街跑步的居民張先生，19秒的片段成網民熱話。他在訪問中爆金句，豪言鍾意返工而「唔想（8號風球）掛咁耐」。

「你未見過山竹天鴿嗰個年代啊」 網民：講到上個世紀咁

張先生表示：「呢個風一定唔會有啲乜嘢特別嘢啦。」他接着解釋自己的觀點：「呢個風夾硬掛8號啫，風平浪靜。你未見過山竹、天鴿嗰個年代啊，呢個風一定唔會有嘢啦，放心啦！」女記者又追問：「會唔會都想掛（八號風球）耐啲？」張先生就回應指：「梗係唔想啦！」記者追問：「點解呢？」張先生即豪言：「我想返工啊，我鍾意啊！」

有關片段引發網民熱議，網民直言張先生用字幽默：「山竹2018，天鴿2017，講到上個世紀咁」、「佢講事實啫，以前掛得8號，一定係橫風橫雨，而家有時真係風都無滴」、「咁佢又真係有資格講，杏花邨個停車場都冇浸，算啲乜？」、「地下停車場無水浸即係無風啦。」