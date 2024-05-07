Ray Online｜林定國曾任僱員委員會主席 處理「茶水阿姨」或秘書間糾紛包括有人偷廁紙

今日適逢「2024年調解周」，律政司司長林定國喺職場爭議調解研討會上面分享，佢曾經擔任「Staff Committee」(僱員委員會)主席，每個星期通常有幾個朝早，用大約半個鐘至1個鐘處理茶水阿姨或者秘書之間嘅糾紛。

林定國曾經係一間中小企嘅僱主，大約有30個員工，當佢擔任僱員委員會主席嗰陣，處理嘅糾紛例如有2個茶水阿姨反映有人偷廁紙、清潔多咗房間、冇人幫手搬水等。而秘書就話同事明明有嘢做都好早放工。

指大部分職場問題關於人際關係

林定國話好多時職場問題唔係真係法律問題，大部分都係人際關係問題。如果處理唔好，人同人之間嘅問題就可以變成法律問題，甚至破壞勞資關係，影響嘅唔單止員工係咪可以繼續留低做嘢，仲影響公司運作同士氣。所以林定國話要喺問題發酵前解決，好需要掌握調解技巧，成為和事佬。