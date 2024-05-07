Ray Online｜林定國曾任僱員委員會主席 處理「茶水阿姨」或秘書間糾紛包括有人偷廁紙

今日適逢「2024年調解周」，律政司司長林定國喺職場爭議調解研討會上面分享，佢曾經擔任「Staff Committee」(僱員委員會)主席，每個星期通常有幾個朝早，用大約半個鐘至1個鐘處理茶水阿姨或者秘書之間嘅糾紛。
林定國曾經係一間中小企嘅僱主，大約有30個員工，當佢擔任僱員委員會主席嗰陣，處理嘅糾紛例如有2個茶水阿姨反映有人偷廁紙、清潔多咗房間、冇人幫手搬水等。而秘書就話同事明明有嘢做都好早放工。
指大部分職場問題關於人際關係
林定國話好多時職場問題唔係真係法律問題，大部分都係人際關係問題。如果處理唔好，人同人之間嘅問題就可以變成法律問題，甚至破壞勞資關係，影響嘅唔單止員工係咪可以繼續留低做嘢，仲影響公司運作同士氣。所以林定國話要喺問題發酵前解決，好需要掌握調解技巧，成為和事佬。
律政司都好重視調解工作，呢個禮拜係調解周，今日有關勞工界議題，聽日就關於消費者權益問題。另外，律政司仲有「調解為先」承諾書活動，鼓勵公司同組織簽署承諾書，概念就係大家遇到爭拗嗰陣，第一步嘗試用調解方式解決問題，解決咗就唔使將件事升級。暫時已經有超過850間公司、組織或者個人簽署承諾書，林定國話會繼續推進活動，營造調解文化。