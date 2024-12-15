Ray Online｜林定國邀社區客廳兒童參官邸聖誕派對 分享大律師點滴 鼓勵追夢

聖誕唔少人都會開派對，同人一度過，當然港府嘅官員都一樣啦！律政司司長林定國今日(15日)就係FaceBook出post話，佢同太太Sheila尋日邀請咗一班來自深水埗社區客廳的小朋友到官邸舉行聖誕派對；同場仲有勞工及福利局局長孫玉菡與孫太現身，為小朋友準備精美的朱古力！佢感謝律政司義工團隊、深水埗社區客廳項目- 九龍樂善堂 社工幫手舉行聖誕派對。

林定國提到，今次參與的小朋友年齡介乎7至11 ，非常活潑好動，對官邸環境充滿好奇，佢哋仲不時反客為主，主動發問，拋出各種有趣、「抵死」的 IQ題考司長，幸好絕大部分的考題司長都答上，一些太過「抵死」的則有點難度。不過IQ題只係派對活動一部份，而各種遊戲中，「大電視職業猜猜猜」是活動高潮所在。