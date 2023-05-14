Ray Online｜梁熙赴星洲參觀組屋　盼港府參考為青年提供置業目標

本港樓價持續高企，不少市民特別是青年都面對置業困難問題，難以有一個屬於自己的「安樂窩」。正身處新加坡的立法會議員梁熙，今日(14日)專誠參觀當地的公營房屋「組屋」，又建議港府參考當地經驗，以「遠期居屋」計劃去重燃青年的置業夢，為年輕人建立「睇得到、等得到、住得好」的可實現置業目標。

「難怪港人羨慕新加坡人有組屋」

現時新加坡有八成人口居於組屋，當中大部分更是自置物業，當地公民及永久居民能夠以低於市價購入組屋單位。梁熙在社交網站形容，市民安居自然可以樂業，專心發展事業、累積家庭財富等，形容相比港人連買居屋都似乎「難過中六合彩」，難怪港人會羨慕新加坡人有組屋。

組屋本身亦是新加坡政府鼓勵組織家庭的手段之一，因此單身人士需要年滿35歲才可申請，而即使輪候組屋平均也需要3至4年時間，梁熙認為最重要是「見到盡頭」，知道數年後便有機會上樓。另外，他了解到新加坡政府推出「接單生產」(built to order)政策，只要集齊一定有意購買人士便會安排興建房屋項目，讓有意購買者可於興建前買樓花。他指，政策可讓已申請的家庭提早規劃置業路向、有明確目標，毋須為居所而「心掛掛」。