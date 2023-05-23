Ray Online｜楊潤雄中學原來是籃球校隊　兒時對着家門打乒乓球

求學時期男生都喜歡在課餘時間，與同學進行各式各樣運動，Ray當年也有一、兩種運動比較擅長。兒時在屋邨成長的文化體育及旅遊局局長楊潤雄，當時原來喜歡在打乒乓球和羽毛球，其中乒乓球既可在石枱上打，亦可於地上和家中對著大門打。

至於升上中學後，楊潤雄透露當時一度在加入足球隊與籃球隊之間做抉擇，最終選擇加入籃球校隊，代表學校在外作賽，不過他依舊喜歡看足球賽事，又稱在校內踢足球時一般會被安排守龍門。有豐富「守龍」經驗的他稱，校內經常會同時有數隊人一齊踢足球，「有時幾個足球撲過來」，指出最重要是撲出對陣的足球。