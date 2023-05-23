Ray Online｜楊潤雄中學原來是籃球校隊　兒時對着家門打乒乓球

求學時期男生都喜歡在課餘時間，與同學進行各式各樣運動，Ray當年也有一、兩種運動比較擅長。兒時在屋邨成長的文化體育及旅遊局局長楊潤雄，當時原來喜歡在打乒乓球和羽毛球，其中乒乓球既可在石枱上打，亦可於地上和家中對著大門打。
至於升上中學後，楊潤雄透露當時一度在加入足球隊與籃球隊之間做抉擇，最終選擇加入籃球校隊，代表學校在外作賽，不過他依舊喜歡看足球賽事，又稱在校內踢足球時一般會被安排守龍門。有豐富「守龍」經驗的他稱，校內經常會同時有數隊人一齊踢足球，「有時幾個足球撲過來」，指出最重要是撲出對陣的足球。
鄭泳舜享受一同贏輸感覺
曾任教育局局長的楊潤雄認為，青年單靠學校體育課較難有足夠的運動量，但指目前社會的運動氣氛已不錯，政府亦投入了許多資源，不少家長都願意讓子女發展藝術或體育的專長。節目嘉賓主持、立法會議員鄭泳舜本身亦有打籃球，他認為最享受是「成班人」一起輸波、一起贏波那種感覺，相信很多男生都經歷過。
本港2025年將會舉辦全運會，鄭泳舜亦趁機向楊潤雄打聽主場館啟德體育園的落成進展，楊潤雄指項目現已全速進行，預計今年年底落成的一個場館已可進行測試，另外兩個場館如一切順利，也很有信心將在明年完工。