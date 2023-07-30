Ray Online｜樂聚維港嘉年華最後3日　旅發局拆解睇水上煙火攻略

話咁快呢個月周末傍晚時分喺灣仔對開維港舉行嘅「樂聚維港嘉年華」(Harbour Chill Carnival)，又嚟到活動嘅尾聲。喺過去活動舉行嘅日子，夜晚維港都會上演有水上煙火特效嘅加強版「幻彩詠香江」。活動主辦機構旅發局提大家喺今晚(30號)、下星期六同日(8月5及6號)嘉年華最後3日，都會繼續提供唔同娛樂節目。

「HK」字樣煙花第一秒出現

旅發局話，夜晚8點準時上演、有水上煙火特效嘅「幻彩詠香江」深受市民同旅客歡迎，唔少人都提早去到灣仔海濱「霸定靚位」近距離觀賞。如果想影到煙水特效嘅「HK」字樣，旅發局就提醒要預早準備好相機等待，因為「HK」喺煙火第一秒就會出現！佢哋又話，成個煙花表演持續10分鐘，而最後3分鐘就係另一個高潮所在，所以記得睇到最後。

至於邊度睇煙花最好？旅發局就提大家，可以由港鐵會展站A2出口出站，然後順住維港嘉年華嘅指示牌一路前行，就可以去到達海濱長廊，而現場嘅工作人員亦都會解答邊度睇到煙花。不過Ray噚晚(29日)經過現場，就見到有駕駛者臨入紅隧突然喺慢線停車睇煙花，後面部車差啲收唔切掣釀成交通意外，要睇煙花就記得跟旅發局推介喇！

▼水上煙火特效及維港水上音樂會▼