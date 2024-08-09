Ray Online｜民建聯公布「消鼠奇兵」大行動　為滅鼠作Rap

記者會開始前，民建聯灣仔支部首先「Rap」咗幾句，「防治鼠患我有計，消鼠奇兵喺灣仔。鵝頸交界日善永興街，鼠患指數暫時係最大。屆時仲有熱線講座，老鼠一定冇埞躲。見鼠即報25910377，疑惑即報25910377，民建聯灣仔支部幫到你。」

市民周不時會喺街上見到老鼠蹤影，民建聯今日舉行記者會公布「消鼠奇兵」大行動，仲專程作咗幾句「Rap」（饒舌），提醒街坊「見鼠即報」。

食環署前排公布今年上半年老鼠活動調查入面，5個分區嘅「無鼠百分比」，喺中西區、灣仔區、東區、旺角區、深水埗區入面，灣仔區嘅「無鼠百分比」係最低，只係得87.1%，換言之仲有12.9%鼠蹤。民建聯灣仔支部喺過去2個幾月訪問咗大約810個街坊，70%話老鼠出沒地點主要喺街市、後巷等等；80%覺得係因為廚餘、垃圾堆積等等吸引咗老鼠。民建聯公布鼠患嚴重地方主要係鵝頸街市、日善街同埋永興街，共通點係私家巷，政府無從插手。

民建聯覺得社區整潔，市民先可以安居樂業。不過，民建聯灣仔區議員穆家駿就話有街坊報料，區入面有間丟空好耐嘅前藥房，因為鐵閘門有窿，令老鼠可以入去。老鼠首先喺鵝頸街市搵食，再有地方住，老鼠就可以安居樂業先啦。

民建聯立法會議員梁熙建議政府參考華盛頓嘅滅鼠方法，用大數據透過市民舉報、鏡頭監察等了解情況再整模型，估計城市入面有邊啲老鼠洞穴，結果發現有80%準確。至於英國發現老鼠洞穴之後，就會用乾冰滅鼠，而唔會用老鼠膠，因為會傷害到流浪貓狗。